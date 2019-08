Nyeste prognoser - sådan rammer sommervarmen Danmark

Selvom kalendersommeren lakker mod enden, så går vi en varm periode i møde med op til fem sommerdage i træk.

Det sker, når et højtryk de kommende dage opbygges øst for Danmark, hvorved luft begynder at blæse op over os fra syd og sydøst.

Luften bringer varme med sig - og det får vi allerede at mærke fredag.

Selvom det bliver noget skyet i den nordvestlige del af Jylland, så blæser den varme sommerluft efterhånden frem til den syd- og østlige del af landet, hvor temperaturen kan nå 24 eller måske akkurat 25 grader.

Temperaturer lørdag eftermiddag. Foto: TV2 VEJRET

Sommerdage fra lørdag

Det er dog først fra lørdag, at man i hele landet får mulighed for at nyde varmt sommervejr. Kombinationen af temperaturer, der kan nå op på 26 grader, og rolige vindforhold vil i allerhøjeste grad få det til at føles sommerligt.

Højeste temperaturer søndag - lokalt kan temperaturen nå 27 grader. Foto: TV2 VEJRET

Varmest bliver det i den sydlige del af Jylland samt i Midt- og Vestsjælland, hvor temperaturen vil nå over de sommerdagsgivende 25 grader.

Varmere dag for dag

Herefter vil temperaturen blot stige frem til mandag og tirsdag. Søndag når temperaturen - når det bliver varmest - op på cirka 27 grader, mens termometrene mandag og tirsdag kan vise 28-29 grader, når det bliver varmest.

Højeste temperaturer mandag (26. august) Foto: TV2 VEJRET

Igen vil de højeste temperaturer være at finde i den sydvestlige del af landet samt på Sjælland og Lolland, mens det bliver lidt køligere ved sydøstvendte kyster.

Når vi nærmer os midten af næste uge, er det - naturligvis - mere usikkert, hvad der sker. Men umiddelbart ser det ud til, at varmen holder ved i hvert fald onsdag med, inden det måske kan blive køligere op mod næste weekend.

Højeste temperaturer tirsdag (27. august). Foto: TV2 VEJRET

Tåge kan drille om morgenen

Selvom det bliver storartet sommervejr de næste mange dage, så mærker vi trods alt, at vi er sidst på sommeren. Solen står lavere på himlen, og dagen bliver hastigt kortere.

Derfor er der kortere tid om dagen, hvor solen kan varme - og nætterne bliver længere. Derfor bliver der også lettere dannet tåge i nattetimerne, som skal opløses i morgen- og formiddagstimerne.

Temperaturer onsdag eftermiddag (28. august). Prognosen er usikker sidst i perioden. Foto: TV2 VEJRET

Især i de indre dele af de enkelte landsdele kan morgenerne således starte med skyer og dis, inden det i formiddagstimerne klarer op med blå himmel og sommervarme.