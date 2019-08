Nye kraftige tordenbyger på vej - risiko for lokale skybrud

De fleste har fået regn i nat, men selvom det er ved at klare op, er der mere regn i vente. Det kommer især til at gå ud over Nordjylland, som også er den landsdel, der har fået mest regn i nat.

Bygerne vil i dag bevæge sig fra sydvest mod nordøst, og på ovenstående nedbørskort kan man se, det afspejler sig i "linjer med meget regn". Bygerne vil stedvis være med torden, og Nordjylland ser ud til både at få de fleste og de kraftigste byger.

Prognose af samlet mængde regn fra klokken 8 til 23 i dag. Foto: TV 2 Vejret

Der er også risiko for lokale skybrud andre steder end i Nordjylland, men generelt er det bygerne i Vestdanmark, som bliver de mest intense i dag. I Nordjylland er der skybrudsvarsel fra klokken 10 formiddag til klokken 23 i aften. I Vestjylland kan man også risikere skybrud, men risikoen er mindre.

Bulder og brag

I de øvrige landsdele vil der også stedvis optræde kraftige byger, men her er sandsynligheden for skybrud meget mindre. På prognosekortet for klokken 14 kan man se et tordenikon over Nordsjælland, så selvom der ikke er varslet skybrud i Østdanmark, kan man sagtens opleve bulder og brag.

Temperaturen når op mellem 18 og 23 grader, og vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydvest. Ved kysterne og i forbindelse med byger vil man også måle kulingstyrke. Skydækket vil variere, så alle får sol i perioder, men altså også kraftige byger flere steder.

