Ny Yahya Hassan-bog: - Det er digte om galskab, men ikke gale digte

Yahya Hassan er tilbage.

Den kontroversielle og voldsdømte aarhusianske forfatter ryddede avisernes forsider og sendte boghandlerne på overarbejde i 2013, da han med sin debutdigtsamling 'Yahya Hassan' solgte 122.000 eksemplarer.

Læs også Yahya Hassan udgiver ny digtsamling: - Perkeren her har fået nok

Seks år senere er Yahya Hassan klar med opfølgeren 'Yahya Hassan 2'.

I et interview med Weekendavisen fortæller den 24-årige digter om alt fra at lade sig frivilligt indlægge på retspsykiatrisk afdeling i Skejby, overfalde sin bror med køkkenkniv og kagerulle og at ligge bæltefikseret, fordi han "kom til at tæske en mand".

Yahya Hassans anden digtsamling siden debuten. Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Ritzau Scanpix

Simon Pasternak er redaktør på digtsamlingen og forlagschef på Gyldendal. Han betegner den som "meget mørk, rå og ensom", men også som en meget gribende og ærlig digtsamling, der beskriver digterens op- og nedture siden debuten i 2013.

- Det er digte om galskab, men det er ikke gale digte. Yahya stikker ikke noget under stolen. Han forsvarer ikke sig selv, og bogen glorificerer ikke vold, siger Pasternak.

Begejstret anmelder

Yahya Hassan har ifølge forlagschef Simon Pasternak fra Gyldendal skrevet på digtsamlingen i flere år og kontaktede forlaget før sommerferien.

Læs også Yahya Hassan idømt psykiatrisk behandling på ubestemt tid

Men holder bogen så? Hvis man spørger Weekendavisens Lars Bukdahl er svaret et rungende ja. Bukdahl hæfter sig ved, at digteren rent poetisk er "still going strong":

- Man finder, midt i den meget bastante egomani og aggression, mange fine og underfundige sproglige detaljer. Af en tilsværtet toer at være er Yahya Hassan 2 en overrumplende karakterfuld og kanongod bog, skriver Lars Bukdahl blandt andet.

Yahya Hassan har ifølge forlagschef Simon Pasternak fra Gyldendal skrevet på digtsamlingen i flere år. Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Ritzau Scanpix

- Vi har snakket tingene igennem

I kølvandet på Yahya Hassans debut i 2013 var han involveret i en række straffesager og skandaler.

Hassan erkendte sig skyldig i 42 lovovertrædelser om alt fra vold og trusler til hærværk og brud på tilhold mod at opsøge en ekskæreste.

Synderegistreret blev i 2016 udvidet med en dom på et år og ni måneders fængsel, for at have skudt en 17-årig dreng i foden.

En retspsykiatrisk erklæring har siden fastslået, at digteren formentlig var sindssyg på de tidspunkter, da forbrydelserne fandt sted, og for et år siden blev han dømt til psykiatrisk behandling på ubestemt tid, hvor han, ifølge forlaget, fortsat er indlagt frivilligt.

Læs også VIDEO: Yahya Hassan nægtede at gå - trak studievært i slipset

Så har Gyldendal forberedt digteren på den omtale og opmærksomhed, som endnu en bog afstedkommer?

- Vi snakker om ham med tingene, men han har en stærk vilje selv. Vi bestemmer ikke, hvad han skal eller beskytter ham. Det er politiets opgave at beskytte landets borgere, siger Simon Pasternak, der også afviser, at man har spekuleret i, at bogen udkommer op til den lukrative julehandel.

- Det er Yahyas ønske, at bogen skulle ud hurtigst muligt. Selvfølgelig skal Yahya leve af det, og det er også en forretning for Gyldendal, men Yahya er interessant, om den så blev udgivet op til påskeferien, sommerferien eller julehandlen, siger Simon Pasternak.