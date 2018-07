Ny varmebølge ruller nu ind over Danmark

Mens skyerne endnu hænger tungt over dele af landet, og nogle har fået et par dråber tiltrængt regn, så kan man godt begynde at pakke tasken med badetøj og kølige drikke.

En opklaring med sol og sommervarme er atter på vej ind over Danmark.

Prognosekort: Højtryk over Skandinavien sender sommervarme mod Danmark. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Højtryk kommer til at styre det danske sommervejr

Det er et højtryksområde over Skandinavien, der begynder at overtage styringen på vejret i Danmark. Selv om et lavtryk syd for os truer Bornholm og resten af den sydøstlige del af landet, vil højtrykket sørge for overvejende solrigt vejr, og det vil fra onsdag sende varmere sommerluft ind over Danmark.

Flere steder i landet bliver det så varmt, at man kan se frem til en regulær varmebølge.

Der tales om varmebølge, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer tre dage i træk er over 25 grader.

Op til 27 grader i Jylland

Allerede onsdag ventes temperaturen i store dele af Jylland at kunne stige til over 25 grader, og lokalt kan termometeret i den nordlige og vestlige del af Jylland nå 27 graders varme.

Prognose: Temperatur og skyer torsdag klokken 17. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

I den sydlige og østlige del af landet kan skyer fra et lavtryk over Mellemeuropa stadig ligge en stor del af dagen - og her kommer temperaturen ikke meget over 20 grader.

Enkelte lokale byger kan dog ikke udelukkes.

Sommervarme - både torsdag og fredag

Torsdag fortsætter det varme sommervejr, og det kan i en stor del af landet i den varme østlige og nordøstlige luftstrøm, der blæser over Danmark, sende temperaturerne op mellem 25 og 27 grader, og kun i den i østligste del af landet truer skyer og på Bornholm også regn.

Fredag drejer vinden mod vest og nordvest. Det får temperaturen til at falde i Vestjylland, mens resten af landet atter kan se frem til en varm sommerdag med temperaturer, som mange steder når op over 25 grader.

Vi får varmebølge

Dermed er der udsigt til tre dage, hvor dagens højeste temperaturer i gennemsnit når over de 25 grader, der skal til, før man kan betegne det som en varmebølge.

Prognose: Temperatur og skyer fredag klokken 15. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Ifølge prognoserne vil man i store dele af Jylland kunne opleve regional varmebølge, hvor halvdelen af en region opnår kriteriet for varmebølge.

Om vi når den landsdækkende varmebølge er dog meget usikkert.

Varmebølge ramte os allerede i maj

Den kan komme efter en weekend med kortvarigt faldende temperaturer. I starten af næste uge venter endnu varmere luft at blæse mod Danmark.

Det bliver dog lummervarm luft med risiko for regn- og tordenbyger, som kan sende termometret op nær 30 grader.

Vi har allerede haft varmebølge i år, da vi den 16. maj blev ramt af alle tiders tidligste varmebølge.

Sidst i maj havde vi endda landsdækkende varmebølge, og lokalt oplevede man endda hedebølge.