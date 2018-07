Ny uge starter varmt – men så kommer regnen

Sommervarmen bliver ved med at ligge over Danmark den kommende uge, men en front med regn- og tordenbyger truer tirsdag og onsdag dele af landet.

Den nye uge vil starte med varmt og solrigt sommervejr, der lader mandagen blive en sommerdag med temperaturer, der flere steder vil kunne nå op mellem 25 og 27 graders varme, og lokalt kan det blive lidt varmere.

Vejrkort for mandag: Sommervarme over Danmark Foto: TV2 VEJRET / Grafik

I løbet af tirsdagen nærmer en front med meget varm og fugtig luft sig Danmark fra øst. Det giver gradvist øget risiko for, at der lokalt kan dannes regn- og tordenbyger, mens det stadig er usikkert, hvor langt selve fronten med de største nedbørmængder kommer ind over Danmark.

Ifølge de seneste prognoser kommer fronten frem til de østligste egne sidst på tirsdagen eller natten til onsdag, hvor der er størst risiko for regn over Bornholm, Sjælland, ud over Kattegat og i den nordøstlige del af Vendyssel.

Prognose: Så meget regn kan der falde frem til onsdag klokken 20. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Kommer de ventede regnmængder, kan det lette på tørken i den østlige del af landet.

Her ventes indtil onsdag aften stedvis op mellem 20 og 30 millimeter regn, som i ordets bogstaveligste forstand vil falde på et tørt sted.

I den vestlige del af landet ser man derimod ud til at gå stort set fri af regnen fra selve fronten. Her skal man sætte sin lid til regn- og tordenbyger, som kan dannes tirsdag og onsdag.

Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Herefter ventes atter mere stabilt og igen varmere sommervejr.

Det er dog endnu meget usikkert, hvad der rent vejrmæssigt sker frem mod næste weekend. Nogle prognoser har lidt mere ustadigt vejr til Danmark, mens andre prognoser lader sommervarmen fortsætte. I næste weekend truer enkelte prognoser med op til 30 grader.