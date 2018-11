Ny prognose: Sådan bliver vinterens vejr

Måske er det en god idé at finde huen og handskerne frem, inden vinteren står for døren. I hvert fald hvis man skal tro på den nyeste sæsonprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Prognosen, som blev offentliggjort onsdag, viser, at vi kan gå en vinter i møde, som både bliver koldere og mere tør end normalt.

Ifølge prognosen vil december starte med højtryksvejr nær Danmark, mens lavtryk med fronter og regn holder sig på behørig afstand. Især i begyndelsen af måneden kan kold luft med snebyger nå frem til landet.

Aarhus Havn fra i vinters.

Alligevel kan der i perioder være indslag med mildere vejr og vestlige vinde, men samlet set ser måneden ud til at blive mere tør end normalt.

Når vi kommer om på den anden side af nytår, venter der os endnu en måned med mulighed for vintervejr. Igen vil et højtryk nær Danmark i perioder kunne generere tørre og kølige østlige vinde, men usikkerheden er stor.

Dog er der mulighed for betydeligt koldere vejr, hvis strømningen i stratosfæren ændrer sig. Det skete i løbet af forrige vinter forud for det bastante kuldefrembrud, som ramte Danmark i slutningen af februar.

DMI vurderer, at februar vil blive vinterens koldeste måned. Der er nemlig tegn i de langfristede modeller, der peger på, at kolde vinde fra nord og øst vil dominere vejret det meste af den sidste vintermåned.

02:36

VIDEO: Måske der bliver mulighed for at isdykke igen til vinter, som dykkerne her der d. 4. marts var under isen i Silkeborg.