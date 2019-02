Ny netsvindel er umulig at gardere sig imod: Mere af det på vej

Selvom du tager alle dine forholdsregler og kun handler hos troværdige virksomheder, risikerer du alligevel, at din konto bliver lænset af kriminelle, når du køber varer på internettet.

Det er en form for kriminalitet, der er så godt som umulig at gardere sig imod, og det er noget, bankerne oplever i stigende grad, skriver Politiken.

Og der er ingen tvivl om, at vi vil se mere og mere af det, mener Christian Dinesen, der er sikkerhedsarkitekt hos NNIT, som hjælper virksomheder, der bliver ramt af hackerangreb.

- Vi handler mere og mere på nettet, og der er flere og flere butikker, der er online. Så rent statistisk vil der blive mere af det, siger han til TV 2.

Næsten prisgivet

Det er ikke, fordi butikkerne ikke tager sikkerheden alvorligt nok, siger Christian Dinesen. Der er derimod tale om et våbenkapløb, hvor de kriminelle hele tiden bliver bedre til at udnytte huller, i takt med at virksomhederne bliver bedre til at beskytte sig.

Svindlerne flytter derhen, hvor der er noget at komme efter. Vagn Jelsøe, vicedirektør Forbrugerrådet Tænk

Tyveriet af kreditkortoplysninger sker fra de netbutikker, vi handler hos. Og det kan sagtens være helt legale netbutikker. Det kan være, at kriminelle har installeret et stykke software, der stjæler vores oplysninger, mens vi indtaster dem. Det kan også være, at oplysningerne bliver eksponeret som en del af et stort datalæk, der rammer virksomhedens database.

- Det er netop her, hvor vi som forbrugere næsten er prisgivet, fordi vi handler på en hjemmeside i god tro. Det er en velrenommeret virksomhed med et godt navn og et brand, vi kender. Men vi er ikke klar over, at de bagvedliggende er blevet hacket af cyberkriminelle, siger Christian Dinesen.

Godt beskyttet

Også Forbrugerrådet Tænk mener, at vi skal vænne os til denne form for kriminalitet.

- Svindlerne flytter derhen, hvor der er noget at komme efter, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Men selvom det er en kriminalitetsform, man som enkeltforbruger ikke kan stille noget op over for, er der alligevel trøst at hente.

- Vi har en rigtig god beskyttelse. Hvis vi ellers ikke selv har gjort noget forkert, er det jo banken, der dækker gildet, siger Vagn Jelsøe.

Det kræver selvfølgelig, at man opdager, hvis kriminelle har lænset ens konto. Derfor lyder rådet fra Forbrugerrådet Tænk, at man skal sørge for at holde øje med sine kontoudtog løbende. Og hvis der bliver trukket beløb, man ikke selv har brugt, skal man kontakte sin bank.

18.000 sager hos Danske Bank

Det er der mange danskere, der allerede har gjort. Sidste år registrerede Danske Bank næsten 18.000 sager, hvor kunder bad banken erstatte tab på netsvindel, oplyser banken til Politiken.

I tre fjerdedele af de sager, vi ser, skyldes svindlen, at butikkerne eller deres underleverandører har fået lækket eller stjålet data. Kasper Koch Kristensen, vicedirektør Nets

I de fleste tilfælde er forbrugernes kort- og kontooplysninger blevet misbrugt, uden de selv er gået i en fælde. Det er også oplevelsen hos Nordens største udbyder af betalingskort- og informationssystemer, Nets.

- I tre fjerdedele af de sager, vi ser, skyldes svindlen, at butikkerne eller deres underleverandører har fået lækket eller stjålet data, siger Kasper Koch Kristensen, vicedirektør for misbrugsbekæmpelse i Nets, til Politiken.

Du kan stadigvæk gardere dig mod den mere klassiske form for netsvindel. Her er rådene til at undgå de største faldgruber på nettet: