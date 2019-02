Ny forskning: Kosttilskud kan sprede brystkræft

Det har i årevis været diskuteret om kosttilskud med antioxidanter er godt for helbredet eller ej.

Særligt for patienter med kræft.

Det her studie understreger, at man i det hele taget skal være bekymret. Anja Olsen, seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse.

Og nu slår et nyt tysk studie fast, at det er decideret farligt for kvinder med brystkræft.

- Det her studie understreger, at man i det hele taget skal være bekymret, siger Anja Olsen, der er seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen, der har fulgt 2223 kvinder i overgangsalderen med brystkræft, viser, at kosttilskuddene kan svække kræftbehandlingen og sprede sygdommen yderligere.

Resultaterne lægger sig i tråd med tidligere forskningsresultater, der blandt andet har vist, at antioxidanter kan forværre hudkræft, modermærkekræft og lungekræft.

Advaret om tilskuddene i årevis

I Kræftens Bekæmpelse har man i flere år anset antioxidanter fra kosttilskud som E-vitaminpiller, A-vitamin, C-vitamin og selenpiller som skadelig for kræftbehandlingen.

Udover i kosttilskuddene findes der antioxidanter i fødevarer og naturligt i kroppen.

Almindeligvis hjælper de med at beskytte vores celler, men under kræftbehandling kan de også beskytte kræftcellerne og dermed reducere behandlingen, forklarer Anja Olsen.

- Så når patienter, der tager antioxidanter, får færre bivirkninger, er det måske, fordi de ikke får lige så stor virkning af kemoterapi og strålebehandling, som hvis de ikke havde taget kosttilskud, siger hun til TV 2.

Kræftpatient tror på virkning

Alligevel oplever Anja Olsen, at flere patienter tyer til pilleglasset med den naturlige medicin.

- Og det gør jeg med stor tryghed, siger Dorte Eldrup, der har haft brystkræft ad to omgange.

I min optik er naturen den bedste hjælp for min krop. Det er ikke kemi, der er det bedste for mig. Dorte Eldrup, kræftpatient, Ry.

Men hvorfor trodse forskere, læger og Kræftens Bekæmpelse, der advarer mod det?

- Vi vil jo allesammen gerne gøre det bedste for at booste vores immunforsvar og hjælpe vores eget system til at helbrede sig selv.

- I min optik er naturen den bedste hjælp for min krop og ikke kemi, siger Dorte Eldrup, der ikke har tillid til forskningsresultaterne, da der ifølge hende også er undersøgelser, der viser det modsatte.