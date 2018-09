Nu titter rimfrosten frem - skal du blive ved med at slå din græsplæne?

En af de allerførste bebudere af den forestående vinter er rimfrost i græsset. Men hvad betyder det egentlig for din plæne, og hvordan skal du forholde dig som haveejer - særligt efter den ekstreme sommer? Det har vi spurgt haveekspert Martin Bruun fra Kolding Plantecenter om.

- Græsset har haft det hårdt mange steder, og det, man kan gøre nu, er at få fodret græsset med lidt gødning. Det kan være med organisk eller uorganisk gødning alt efter temperament, fortæller han.

Gødningen giver græsset ekstra energi til den sidste vækst inden vinteren. Samtidig vil det være en fordel, hvis man allerede nu har eftersået med græsfrø og eventuelt også spredt lidt plænedressing.

Græsset skal stadig slås

Til gengæld er det for tidligt at køre plæneklipperen i haveskuret. Græsset holder ikke op med at vokse, bare fordi der sætter sig lidt rim på stråene. Det vil vokse en rum tid endnu.

- Man skal blive ved med at slå græsset, så længe der er noget at slå, siger Martin Bruun.

Græsset tager ikke skade af rim

Ifølge haveeksperten er der ikke er nogen grund til at være bange for at skade græsset ved at slå det nu. Det kræver helt anderledes frostgrader, hvis det skal blive et problem:

- Græsset kan godt blive skadet, hvis man eksempelvis går i det, når det er frossent. Men det er ikke sådan en smule morgenfrost, som den vi kan opleve nu.

Græsset fryser, men temperaturen er i plus

Frosten i græsset rammer sjovt nok typisk, inden de officielle målinger begynder at vise minusgrader. Det skyldes, at de officielle målinger er standardiserede og måles i luften fra faste målestationer i præcis to meters højde. Pletvist og lokalt kan temperaturen sagtens blive lavere, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Anders Brandt.

- Alle overflader, for eksempel jorden, bilruder og græsstrå, udstråler konstant varme, og dermed er det også dem, der bliver afkølet mest og hurtigst, siger han.

Det betyder, at temperaturen på overfladerne kan komme ned under temperaturen i luften.

- Efter en klar nat med rolige vindforhold, kan temperaturen på græsstrå og bilruder sagtens blive nogle grader koldere end luftens temperatur, og så kan vanddampen i luften sætte sig på bilruder og græsstrå som rim, slutter Anders Brandt.