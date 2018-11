Nu skal du få vinterdæk på bilen - men ventetiden er lang

Vinterdæk er ikke lovpligtige. Dækkene skal dog have en mønsterdybde på mindst 1,6 mm, og FDM anbefaler, at man allerede skifter ved tre mm. Bødetaksten for et ulovligt dæk er 1000 kr. Med fire ulovlige dæk kan du gange op.



Vinterdæk er udstyret med lameller, der sikrer, at sne arbejder sig ud af dækkets mønster. De er lavet af en gummiblanding, der bevarer sin fleksibilitet ved lave temperaturer. Om sommeren bliver vinterdæk bløde.

Hvis du har sommerdæk på bilen, bør du helt undgå at køre ud i sne og slud, da sommerdæk ikke har lamellerne, der skal få sneen ud af mønstret igen.