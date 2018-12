Nu skal der dyrkes tomater i rummet: Østjysk firma hjælper

Hvis mennesket nogensinde skal overleve et andet sted end på Jorden, er det nødvendigt, at man kan dyrke mad i rummet.

Det er netop den ambition, det tyske center for rumfart, Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), mandag sender en satellit afsted med. Ombord er et højteknologisk drivhus, der skal bruges til at undersøge, om man kan dyrke tomater i en tyngdekraft, der svarer til den på Månen og Mars.

Strømforsyningen er udviklet af det østjyske firma Terma, der før har været involveret i andre rumprojekter. Senest leverede de strømforsyningen til den satellit, der i oktober blev sendt mod planeten Merkur for at gøre os klogere på solsystemets skabelse.

I kredsløb 600 kilometer over Jorden

I første omgang var satellitopsendelsen planlagt til slutningen af november, men den dato er flere gange blevet skubbet. Senest søndag, hvor man udskød opsendelsen til mandag. Når først satellitten har forladt sin opsendelsesbase i Californien, skal den efter planen gå i kredsløb 600 kilometer over Jordens overflade.

I første omgang skal satellitten, der vejer 250 kilo, simulere månens tyngdekraft i seks måneder, og derefter er det så Mars’ tyngdekraft, der skal simuleres det næste halve år. Simuleringerne sker ved, at man roterer satellitten med forskellig omløbshastighed og derved udnytter centrifugalkraften.

Strømforsyningen fra Terma skal omforme energi fra satellittens solceller og sikre, at energien bliver trukket ud af solpanelerne uafhængigt af temperatur og panelernes alder. Overskydende energi bruges til at oplade satellittens batteri, som leverer strøm, når satellitten ikke får sollys.

Stykpris på en million

Jakob Fromm Pedersen, der nu arbejder for Terma og tidligere har arbejdet for DLR, har brugt syv år af sit liv på rumtomaterne. Han glæder sig til at se, om det virker, og vurderer, at hvis alt går vel, kan man forvente de første kosmiske tomater høstet i løbet af de næste seks måneder.

Men det bliver bestemt ingen billig fornøjelse. Jakob Fromm Pedersen anslår, at stykprisen for de første rumtomater kommer til at lægge på over en million kroner for den første høst.

Missionen er et forsøg på at finde ud af, om man kan dyrke mad på Månen og Mars. Tidligere har man dyrket tomater på den internationale rumstation, ISS, hvor der slet ikke er nogen tyngdekraft, men man har aldrig før forsøgt ved en tyngdekraft som den, der er på Månen og Mars.

Opsendelsen sker med en løfteraket fra det amerikanske rumfirma SpaceX, der ejes og styres af rigmanden Elon Musk. Firmaet sendte tidligere på året en raket med en Tesla Roadster ombord ud i rummet.