Nu kommer kæmpeinsekterne - og det er en god ting

Efteråret har gjort sit indtog, og bladene gør klar til at tage afsked med træerne.

Men det er ikke det eneste, der sker på denne årstid. Det er nemlig også nu, at kæmpeinsekter kommer frem fra deres skjul, fortæller naturvejleder Emil Sanderhoff.

Gedehamsen stikker, som en hest sparker. Men som udgangspunkt er den ikke aggressiv. Emil Sanderhoff, Naturvejleder

- Mange insekter er fuldvoksne nu, fordi de har brugt sommeren på at vokse sig store, og nu er de ude for at finde sig en mage, inden frosten kommer og slår dem ihjel, siger han søndag i 'Go' morgen Danmark'.

Og selvom tanken måske kan gøre nogle en smule angst, så er det altså godt nyt for haveejerne.

For der kan være fordele ved ikke at forvise eller trampe på de forvoksede insekter.

En et insekterne er læderløberen, som man ser her. Foto: TV2

Et af de insekter, der ligger i den danske naturs sværvægterklasse, er læderløberen. Den er et rovdyr, der kan blive op til fire centimeter lang, og naturvejleren kalder den billernes svar på en tiger - bare med seks ben.

- Den er fantastisk - også fordi en af dens livretter er dræbersnegle, siger Emil Sanderhoff.

Læderløberen løber rundt om natten på jagt efter orm og snegle, som den kan spise - og det er her, den bliver til en yndling blandt haveejere. For med følehornene føler den sig frem til sneglens slimspor og spiser den.

Lyder det som som en eftertragtet beboer til baghaven, så har naturvejlederen et tip til, hvordan man gør:

Grav et syltetøjsglas med en lille sjat hvidvinseddike ned i skoven og læg lidt bark over, så billerne ikke drukner i regn. Efter et par dage kan du tage et glas med små havearbejdere med hjem.

Den grønne løvgræshoppe er også blandt de insekter, der følger med efteråret. Foto: TV2

Hunnerne bliver op til seks centimeter og hannen cirka det halve. Og har man en køkkenhave, så er der god grund til at håbe på et besøg fra den langbende, grønne fætter. Græshoppen spiser nemlig kålsommerfuglelarver, der, som navnet også antyder, spiser kål.

Gedehamsen er et af de insekter, man skal være opmærksom på. Dens stik gør nemlig ondt. Foto: TV2

Gedehamsen er i familie med den mindre hveps (th.) og har været i fremgang de seneste par år.

- Den stikker som en hest sparker. Men som udgangspunkt er den ikke aggressiv, siger naturvejleder Emil Sanderhoff.

Og der er god grund til at have den i haven på trods af det lidt skræmmende ydre. Den forvoksede hveps er nemlig kødæder og spiser for eksempel skadelige bladlus og sommerfuglelarver, der kan hærge forskellige typer kål i haven.

Danmarks største bille har været uddød i den danske natur, men er nu tilbage. Foto: TV2

Danmarks største bille, eghjorten, har i mange år været betragtet som uddød i Danmark og er fredet i hele Europa - derfor er billen på billedet også død og udlånt af Svendborg Zoologisk Museum.

For nogle år tilbage blev den sat ud igen, og der kan derfor være chance for at se den i dansk natur.

I modsætning til de andre insekter er der dog ikke nogen direkte gavnlig effekt af at have den i haven. Men vil man gerne være med til at fremme den, så anbefaler naturvejlederen, at man har en gammel egetræsstamme liggende.

Hannerne kan blive over otte centimeter i længden, hvoraf en del af centimeterne går til de store gevirlignende kæber, der udelukkende tjener til imponering og kamp.