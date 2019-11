Nu kan du rette i din forskudsopgørelse - ni ting, du skal være opmærksom på

Torsdag har Skat åbnet op for, at danskerne kan ændre på deres forskudsopgørelse for 2020.

Det betyder, at du nu kan finde ud af, om der vanker skattesmæk, eller om du er en af dem, der skal have penge tilbage.

Læs også Må man løbe fra en aftale? Svaret kan koste populære attraktioner livet

Hvis der sker væsentlige ændringer i din økonomi, bør du indberette det i din forskudsopgørelse, så du løbende betaler den rigtige skat.

- Vi ved ikke alt

De store ændringer, som har betydning for forskudsopgørelsen, omfatter blandt andet ændring i løn, ændring i afstand til dit job, hvis du har købt eller solgt din bolig, eller hvis du er gået på pension, barsel eller deltid.

For Skat ved ikke alt:

- Vi har mange oplysninger, men vi ved ikke alt. Derfor er det en god ide, hvis du bruger ti minutter på at sikre, at oplysningerne i din forskudsopgørelse er rigtige. En korrekt og opdateret forskudsopgørelse er den bedste måde at sikre sig mod en uventet restskat på, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Læs også Danske Spil indfører krav om id i kiosker og supermarkeder

Ifølge Skattestyrelsen var borgerne i Region Nordjylland de bedste til at udfylde den seneste forskudsopgørelse fra 2018. Her skulle borgere i gennemsnit betale 4400 kroner i restskat. I hovedstaden fik man de største skattesmæk. Her betalte man i gennemsnit 5900 kroner i restskat.