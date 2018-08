Nu forsvinder de lyse nætter gradvist

Et særkende ved den danske sommer er de lyse sommeraftener og nætterne, som aldrig bliver helt mørke.

Mod nord kan man nemlig hen over natten fornemme, at Solen ikke er langt under horisonten på noget tidspunkt.

Nu takker de lyse nætter imidlertid af for denne gang, og så får vi til gengæld nattemørket og den prægtige stjernehimmel tilbage.

Lyse nætter. Foto: TV 2 Vejret

I Gedser havde man allerede den sidste lyse nat den 3. august, mens man i Skagen, tættere på midnatssolen mod nord, har den sidste lyse nat den 14. august.

De lyse nætter begynder tilsvarende tidligere mod nord, og resultatet er, at man i Skagen har 108 lyse nætter hen over sommeren, mens man i Gedser, Danmarks sydligste by, må nøjes med 86.

Mindre end 18 grader under horisonten

Man kalder det en lys nat, når Solen er mindre end 18 grader under horisonten hen over natten. Er den det, har Solens stråler nemlig mulighed for at oplyse vores nordlige nattehimmel en smule.

Lyse nætter opnås når solen på intet tidspunkt når under 18 grader under horisonten. Foto: TV 2 Vejret

Faktisk i en sådan grad, at man i skyfrit vejr sagtens kan færdes ude og finde rundt midt om natten med et normalt nattesyn.

Nu er Solen på vej længere og længere ned under horisonten for hver nat, der går, og i nætterne omkring årets korteste dag i december, står den hele 58 grader under horisonten i Gedser, når den er længst nede.