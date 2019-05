Nu er tørken for alvor på retur

Det silede ned på Store Bededag fredag, og mange måtte slå paraplyen op eller få regntøj på, hvis man skulle til konfirmation, Classic Race Aarhus eller i haven.

Naturen glædes til gengæld. Haver, skove og landbrug har hungret efter vand siden begyndelsen af april.

Tærkeindeks torsdag den 16. april. Tørkeindeks på 9,5 Foto: GRAFIK / DMI

Marts gav ny nedbørsrekord, og selvom næsten al regnen faldt før 19. marts, var der ingen problemer med tørke, før vi kom et godt stykke ind i april, på trods af at det regnede meget mindre end normalt for årstiden.

Tørkeindekset steg stødt og roligt, og siden 20. april har vi konstant haft et tørkeindeks på over 8. I går nåede tørkeindekset et maksimum på 9,5.

Tørkeindekset går på en skala fra nul til 10, og 9,5 kan oversættes til, at naturen mangler 95 liter vand per kvadratmeter.

Prognosen for fredag. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Dagens regnvejr betyder, at tørkeindekset falder. På Bornholm lød tørkeindekset på 9,2 i går, og hvis dagens regnvejr kommer op over 20 millimeter, kan tørkeindekset falde til omkring 7.

Og endnu vigtigere natur, græs og afgrøder kan få kærkommen energi.

Weekend med sol og varme

Weekendvejret vil være med tørvejr mange steder i landet og cirka 20 grader, så her stiger tørkeindekset igen.

Nogle steder vil der dog optræde regn- og tordenbyger, så lokalt vil der over weekenden også være forbedringer for landbruget.

Femdøgnsskema 18. til 22. maj 2019 Foto: GRAFIK / TV 2

Tirsdag og onsdag kommer det "rigtige" regnvejr igen, og tørken er derfor på retur.