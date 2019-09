Nu er Løkkes Danmarksturne på plads - Lægger vejen forbi Østjylland

Lars Løkke Rasmussen bebudede søndag aften, at han nu vil tage på Danmarksturne for at fortælle om sine tanker om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Og allerede dagen efter er billetterne til foredragsturneen nu kommet til salg. Og han kommer blandt andet forbi Aarhus.

Det er foredragsarrangøren Tikko, der står for billetsalget til turneen, der kaldes ”Befrielsens øjeblik 2” og koster 289 kroner plus gebyr.

Titlen hænger sammen med bogen ”Befrielsens øjeblik”, der udkom i valgkampen skrevet af forfatter Kirsten Jacobsen. Her introducerede Lars Løkke Rasmussen pludselig tanker om et regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, og det blev den helt store historie i valgkampen og har siden fyldt meget internt i Venstre.

Kirsten Jacobsen deltager også i foredragsturneen, der foreløbigt er sat til at besøge Aarhus, Kolding, Roskilde og København i november og december.

HER SKAL LØKKE HOLDE FOREDRAG Aarhus, Hermans - Tivoli Friheden, 6. november. Roskilde Kongrescenter, 2. december. Kolding, Comwell Kolding Teater, 3. december. København, Bremen Teater, 4. december. Pris: 289 kroner plus gebyr.

- Oplev Kirsten Jacobsen i et ærligt interview med Danmarks tidligere statsminister, hvor du også selv får adgang til at stille de spørgsmål, som pressen ventede forgæves på, da han lørdag, den 31. august tog afsked med dansk top-politik efter et skelsættende og historisk hovedbestyrelsesmøde i Venstre, står der på Tikkos hjemmeside.

Vil holde øje med Venstre

Samme sted står der også, at Lars Løkke Rasmussen vil tale om, hvor han selv og Danmark skal hen. Og netop holdningen til, hvor Danmark skal hen, luftede han også i et interview med TV 2 søndag aften.

Lars Løkke Rasmussen blev søndag aften interviewet af TV 2. Foto: Tariq Mikkel Khan / Ritzau Scanpix

Her sagde Lars Løkke Rasmussen, at han vil fortsætte i dansk politik, og at han vil holde øje med, hvordan Venstre ”former sig”.

Den tidligere Venstre-formand lod forstå, at han ikke mener, at Venstre på forhånd bør udelukke et samarbejde hen over midten, men den formentlig kommende formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen har ellers slået fast, at han ser idéen om et SV-regeringssamarbejde for død.

Ikke som tidligere ex-formænd

Ifølge TV 2s politiske analytiker Hans Redder bliver det derfor interessant at følge, hvordan Løkkes foredragsturne forløber.

- Løkke lyder ikke som mange tidligere formænd. Altså som en, der vil sætte sig ned på bagerste række og groft sagt holde sin mund og lade en ny ledelse udstikke den politisk kurs, de ønsker, siger Hans Redder og tilføjer:

- Og mon ikke, der er en del Venstre-folk, der lige nu er både spændte og lidt nervøse for, hvordan det kommer til at udspille sig i de kommende år.

Haarder: Det skal Løkke have lov til

TV 2 har mandag talt med en række politikere fra Venstres folketingsgruppe. Blandt enkelte er der en vis nervøsitet for, hvad Løkkes foredragsturne kommer til at betyde, og om det kan så tvivl om den nye formands linje.

Ingen ønsker dog at udtale sig til citat, og der er også dem, der finder Lars Løkke Rasmussens forestående foredragsturne helt uproblematisk.

En af dem er Bertel Haarder, der selv var med til at opfordre Lars Løkke Rasmussen til at trække sig.

- Jeg synes, det er helt i orden. Han skal have lov til at tale sin sag, og jeg er slet ikke bekymret for forvirring omkring Venstres fremtidige linje, fordi Lars Løkke Rasmussen så klart bakker op om Jakob Ellemann-Jensen, siger Bertel Haarder til TV 2.

Foredragsturneen begynder den 6. november, og der kommer muligvis flere end de fire planlagte.

Foredragsarrangøren Tikko oplyser til TV 2, at der er "dejlig stor interesse" for foredragene, men vil ikke spå om billetsalget. Tikko vil ikke oplyse, hvad foredragene indbringer Lars Løkke Rasmussen og Kirsten Jacobsen.