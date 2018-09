Nu er det sikkert – ingen sommer har været varmere end i år

Lørdag har vi taget hul på efteråret, og dermed er det muligt at gøre status på den ekstreme somme,r som vi har haft i Danmark i år.

Allerede den 25. august stod det klart, at sommeren var den mest solrige, der er målt her til lands siden 1920, hvor solskinsmålingerne påbegyndtes.

De sidste dage af august blev der bare føjet endnu flere solskinstimer til budgettet, og lørdag formiddag, da sommerens vejr kan gøres endeligt op, viser det sig, at den tidligere rekord fra 1947 er blevet slået med manér.

Sommeren 2018 er både den solrigeste og varmeste (sammen med 1997) der er målt i Danmark. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Flere end 800 solskinstimer

Samlet set har solen skinnet 803 timer fra den 1. juni til 31. august, og det er 33 timer flere end den tidligere rekord på 770 timer fra 1947.

Desuden er det 36 procent mere solskin, end vi normalt får i løbet af en kalendersommer. Her er tallet på 591 timer.

Med de 803 solskinstimer, så svarer det til 8 timer og 44 minutters solskin hver dag i sommeren – i gennemsnit.

FEM VARMESTE SOMRE I DANMARK 17,7 grader (1997)

17,7 grader (2018)

17,5 grader (1947)

17,5 grader (2002)

17,3 grader (2003)

Der er foretaget landsdækkende temperaturmålinger siden 1874. Der er foretaget landsdækkende temperaturmålinger siden 1874.

Ingen sommer har været varmere end i år

Mens der ikke var skyggen af tvivl om mængden af solskinstimer, så har det været meget usikkert, hvor varm sommeren som helhed ville ende med at være.

Det ustadige augustvejr har trukket noget ned i varmeregnskabet, men end ikke det, har været nok til at ændre på, at sommeren 2018 også temperaturmæssigt er ekstrem.

Sommerdage i 2018 indtil videre. I juli var der kun fem dage hvor temperaturen ikke nåede over 25 grader. Desuden havde vi flere sommerdage i maj end i august. Sidste år havde vi 13 sommerdage i alt. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Med en gennemsnitstemperatur på 17,7 grader for de tre sommermåneder som helhed, så har DMI siden 1874 hvor de landsdækkende temperaturmålinger startede, ikke målt en sommer, der var varmere end i år.

Til gengæld er der én gang før målt en ligeså varm sommer. Det skete for 21 år siden, i 1997, hvor sommeren som helhed også endte med en gennemsnitstemperatur på præcis 17,7 grader.

Derudover har vi fået 71 sommerdage i år - heraf er 54 af dem kommet i kalendersommeren. Det er det højeste antal, der er målt siden sommeren 1947.

Samtidigt fik vi 18 tropenætter, hvilket er det højeste antal siden sommeren 1997.

Selvom august måned endte mere våd end normalt, ender sommeren som helhed noget mere tør end gennemsnittet. Billedet er fra Aarhus Ø. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Sommeren endte mere tør end normalt

Selvom august med 101 millimeter regn endte noget mere våd end normalt, så blev de knastørre måneder juni og juli afgørende for, at sommeren som helhed ender med et ganske markant nedbørunderskud.

Normalt falder der 188 millimeter regn i løbet af sommeren, men i år måtte vi nøjes med 142 millimeter – heraf faldt de 71 procent alene i august.

Nu går vi ind i et efterår, som starter med sensommervejr – men ellers er det meget svært at sige noget om, hvordan efteråret som helhed vil ende rent vejrmæssigt.

Vi mangler dog kun 315 solskinstimer for resten af året for at gøre 2018 til det solrigeste år, der nogensinde er målt i Danmark.

FEM MEST SOLRIGE SOMRE I DANMARK 803 timer (2018)

770 timer (1947)

759 timer (1959)

751 timer (1933)

736 timer (2014)

Der er målt solskinstimer på landsplan siden 1920. Der er målt solskinstimer på landsplan siden 1920.