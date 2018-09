Nu begynder usædvanlig sag om to lægers hjælp til selvmord

Nu begynder retssagen mod to læger, der er tiltalt for medvirken til selvmord. Lægerne har udskrevet medicin til personer, der ønskede at dø.

Hvor går grænsen for den hjælp, en læge kan yde en person med selvmordsønsker - uden at bryde loven? Det bliver omdrejningspunktet i en usædvanlig retssag, der begynder mandag ved retten i Svendborg.

Lægerne Svend Lings og Peter Frits Schjøtt er tiltalt for i marts 2017 have udskrevet receptpligtig medicin til en mand vel vidende, at medicinen skulle bruges i selvmordshensigt - et selvmordsforsøg, der dog mislykkedes, da manden kom under behandling.

Svend Lings er desuden tiltalt for at have udleveret medicin til den århusianske brilledesigner Jørgen Vesterby Mikkelsen forud for hans død 7. maj 2017, hvorfor han ifølge anklagemyndigheden skal have medvirket til hans selvmord. Et ønske, den afdøde beskrev under stor bevågenhed i TV 2-dokumentaren 'Jørgen vil dø'.

Det er en indkalkuleret risiko. Det var til at forudse, at det ville ske på et eller andet tidspunkt. Svend Ling, tiltalt læge

Svend Lings har handlet, som han har gjort, fordi han mener, at lovgivningen er forkert - og på trods af, at han risikerer en fængselsstraf.

- Det er en indkalkuleret risiko. Det var til at forudse, at det ville ske på et eller andet tidspunkt, siger Svend Lings, der er afklaret med, at han nu bliver retsforfulgt.

Kan ikke udskrive medicin

Både Svend Lings og Peter Frits Schjøtt har med begrundelse i, at de har udskrevet receptpligtig medicin til selvmordstruede, fået frataget deres autorisation som læger, men ifølge anklagemyndigheden har det ikke stoppet Svend Lings, at han ikke længere har adgang til at udskrive medicin.

Helt til det sidste har politiet efterforsket sagen, og fem dage inden de to pensionerede læger tager plads foran dommeren i Retten i Svendborg, rejste anklagemyndigheden yderligere en tiltale mod Svend Lings.

En tiltale, der handler om, at Svend Lings i tiden mellem 17. juli og 6. august 2018 skal have vejledt en kvinde, der ikke længere ønskede at leve, om metoder til at begå selvmord.

Ifølge tillægsanklageskriftet skal han have kommenteret hendes medicinvalg og vejledt hende om yderligere tiltag, der skulle gøre selvmordet sikkert - en korrespondance, der sluttede få dage inden, kvinden blev fundet død under omstændigheder, der stemte overens med metoden beskrevet i beskederne fra Svend Lings.

Ikke etisk diskussion

Men selvom sagen er både kontroversiel og umiddelbart enestående i dansk retshistorie, vil retssagen ifølge anklagemyndigheden have fokus på de påståede brud på Straffeloven og ikke den brede, etiske diskussion om retten til aktivt selvmord.

- Det kommer til at køre som en helt almindelig retssag. Der vil være en forelæggelse af sagen, og tiltalte og de fremmødte vidner skal afhøres. Der vil være fremlæggelse af beviser og til sidst procedurer, siger anklager fra Fyns Politi, Kirsten Flummer, som ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Ifølge TV 2's oplysninger er der indkaldt fire vidner. Heriblandt to pårørende til afdøde Jørgen Vesterby Mikkelsen, en læge og den mand, som ikke døde af sit selvmordsforsøg.

- Jeg synes, det på godt jysk er træls. En mand, der har hjulpet os og Jørgen så meget. Det har jeg det rigtig skidt med, siger Dorthe Vesterby.

Peter Frits Schjøtt har over for politiet erkendt sig skyldig, mens Svens Lings nægter sig skyldig i den rejste tiltale.

- Han nægter at have begået noget strafbart, siger Svend Lings forsvarer, Hanne Rahbæk.

Oprindelig var der afsat en enkelt dag til retssagen, men efter sagen er udvidet, er en halv dag tilføjet, således at dommen forventes 19. september.