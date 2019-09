Netto udfordrer Nemlig.com - vil levere dagligvarer hjem

Netto lancerer nu en onlineshop med dagligvarer under navnet Fillop.

Her tilbyder de en abonnementsordning, så kunderne kan få fyldt op af for eksempel ris, tandpasta, toiletpapir og havregryn hver 14. dag.

Det er meningen, at kunderne løbende kan justere aftalen, så de kan ramme det præcise behov, lyder det fra Netto Danmarks kommercielle direktør, Martin Hasgard Olesen.

- Vi ved, at mange danskere ser de daglige indkøb som lidt af en udfordring i et travlt liv. Det gør vi nu noget ved med lanceringen af Fillop, siger han.

Leverer ikke ferskvarer

I modsætning til den største spiller på markedet, Nemlig.com, satser Netto kun på basisvarer og ikke ferskvarer, der blandt andet dækker over kød, frugt og grønt. Dem skal kunderne selv supplere med.

Netto Danmarks kommercielle direktør, Martin Hasgard Olesen, fortæller, at de har studeret data fra Salling Groups BilkaToGo. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

- Vi har nøje fulgt med i udviklingen af onlinesupermarkederne herhjemme og i udlandet og studeret data fra Salling Groups BilkaToGo. Og vi kan se, at der er et hul i markedet, hvor forbrugerønsket om levering til døren møder forbrugerønsket om selv at vælge den helt rette ferskvare, forklarer Martin Hasgard Olesen til TV 2.

Den nye udfordrer på onlinehandel får ikke Nemlig.com til at ryste på hånden. Ifølge virksomhedens kommercielle direktør, Mikkel Pilemand, har tjenesten oplevet vækst på op til 30 procent de seneste år, og derfor anser han det for naturligt, at flere aktører går ind på markedet.

- Vi ser det som en stor fordel, at der kommer endnu større fokus på onlinehandel af dagligvarer. Danskere mangler mere tid i deres travle hverdag, og det er netop det, vi giver dem. I takt med at danskernes tid bliver mindre, vil onlinemarkedet vokse endnu mere de kommende år, forudser han.

27 procent af danskerne har købt ind online det seneste år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er næsten en tredobling siden 2010, hvor kun 10 procent havde købt madvarer og husholdningsartikler på nettet.

I 2018 købte danskerne dagligvarer for samlet fire milliarder kroner på internettet, viser tal fra Dansk Erhverv.

Forventer 50.000 nye kunder

Netto forventer, at de kan tiltrække 50.000 forbrugere på Fillop inden for de kommende 12 måneder.

I første omgang lancerer de i en testversion, der går i luften tirsdag 10. september, og som udvalgte danskere vil få adgang til.

Tjenesten forventes at være bredt ud til alle i starten af det nye år.

Varerne i Fillop er prissat til Netto-priser og leveres til døren af PostNord.