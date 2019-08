Nekrolog: 'Fattig-Lars' fik en "tovlig" idé og skabte et imperium

En ”tovlig” ide. Tårnhøje ambitioner. Og en kæmpe portion mod.

Det var dét, der ifølge Lars Larsen selv lå til grund for den milliardforretning, han fik skabt ud af det rene ingenting: Et sengetøjslager, der gjorde jyden med de gode tilbud til Danmarks fjerderigeste mand og landskendt under kælenavnet ’Dyne-Larsen’.

Men nu har købmanden lavet sin sidste handel. 19. august 2019 sov Lars Larsen stille ind.

Det skete, godt to måneder efter han trådte tilbage fra posten som bestyrelsesformand i sit livsværk Jysk på grund af leverkræft og lagde det i hænderne på sønnen Jacob Brunsborg.

Ud over sin arvtager efterlader Lars Larsen sig hustruen Kristine Brunsborg, datteren Mette Brunsborg og en omfattende køreplan for Jysk i håbet om, at hans tredje hjertebarn kan fortsætte med at vokse sig større flere generationer ud i fremtiden.

Vigtigst for Lars Larsen var det nemlig, at virksomheden bliver drevet videre med det samme mod og den samme næse for godt købmandskab, som han selv stod for.

Jysk: Troværdig, solid og billig

’Fattig-Lars’, som den unge Lars Larsen blev kaldt, voksede op i Thy med en enlig mor og tre søskende. Og de var ikke bare fattige – men ludfattige. Hans lasede tøj gjorde ham til et nemt mobbeoffer. Men det var de ondsindede drillerier, der var med til at give ham drivkraften.

Han skulle nok vise dem, at han duede til noget.

I 2004 dumpede Lars Larsens selvbiografi ind ad brevsprækken i 2,4 millioner danske hjem. Den skulle ses som en hilsen, et stykke dansk detailhandelshistorie og som en ”tak for hjælpen” til danskerne fra Dynekongen. Foto: Jysk

Som 28-årig fik han mulighed for at bevise netop dét. Igennem sin ungdom havde han udvist et stort talent for detailhandel, blandt andet som butikschef i et bolighus i Aalborg. Men udviklingen i bolighuset gik alt for langsomt for den driftige Lars Larsen.

Han ville åbne en butikskæde, og ekspanderingen skulle gå lynhurtigt, så man kunne udnytte stordriftsfordelen.

Med banken (og hustruens) velsignelse investerede han alt, hvad han ejede – også familiens hus – og skød cirka 200.000 lånte kroner i butikskæden, der fik navnet Jysk Sengetøjslager.

Lars Larsens hustru sagde sit job op og begyndte også at arbejde i butikkerne. I weekenderne havde de børnene med på arbejde, hvor de fik lov til at lave pudekampe, hoppe på madrasser og stable håndklæder. Foto: Ulrich Borch - Ritzau Scanpix

Navnet lå lige for. Han var jyde, og det jyske blev, ifølge Lars Larsen selv, forbundet med noget troværdigt, solidt og billigt – præcis som hans butikskæde skulle være det.

Jeg er hele tiden på vej. Jeg kan ikke stoppe op. Sådan er jeg bygget Lars Larsen i 2008

Den første butik åbnede 2. april 1979 i Aarhus på Silkeborgvej. 14 dage senere åbnede butik nummer to i Hadsund. 14 dage efter en tredje i Aalborg.

Man skal række ud efter stjernerne

Siden 1979 har Lars Larsen fortsat sine butiksåbninger i nogenlunde samme tempo.

Han tonede frem i tv-reklamer med sit siden så velkendte slogan: ”Goddaw, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig”.

Og det virkede.

Der gik fem år, før Danmark blev for trang, og så udvidede han til Tyskland, Sverige og Norge. I dag findes der omkring 2500 Jysk-butikker fordelt på mere end 40 lande.

For Lars Larsen stod aldrig stille. Hans ambition var, at Jysk skulle være blandt verdens største møbelkæder. Det var han ikke bleg for at sige det højt.

- Jeg er hele tiden på vej. Jeg kan ikke stoppe op. Sådan er jeg bygget, sagde han i 2016 i DR-programmet ’Sådan blev jeg Lars Larsen’.

Lars Larsen havde altid haft en drøm om at blive verdensomspændende. Men det lykkedes ham ikke at erobre hele verden. Efter 16 butiksåbninger i Kina måtte han til sidst dreje nøglen om og opgive det kinesiske marked. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Det tårnhøje ambitionsniveau skulle være en motivation for ham selv og de ansatte. Og når eksperterne mente, at drømmen var urealistisk, var Lars Larsen hurtig med et modsvar:

- Måske når vi det ikke helt, men når man rækker ud efter stjernerne, får man til gengæld ikke skidt på fingrene, fortalte han i et interview med TV 2 i 2018.

Selfmade og selvsikker

Det kan godt være, at Lars Larsen rakte hænderne op imod stjernerne. Men fødderne lod han altid forblive solidt placeret i den jyske muld. Nærmere bestemt i Silkeborg, hvor han boede med sin kone i en 300 kvadratmeter stor gul villa med udsigt over Silkeborgsøerne.

Jeg har ikke alle de fine eksaminer, som de andre. Jeg er selfmade Lars Larsen i 2016

Her fandt han sit ”lille paradis”, som han udtrykte det. Et af de eneste steder i verden, hvor han ikke blev mødt af en dansker, der hilste på ham med et ”Goddaw Lars Larsen” og ville vide, om han havde et godt tilbud.

Mange grinte af Lars Larsens tv-reklamer, hvor han på klingende jysk gav danskerne et godt tilbud. Nogle syntes, det var plat. - Men altså, det var jo mig, der grinede i det lange løb, sagde Lars Larsen, da han fyldte 70 år Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Han sov i en seng fra sit eget firma, for som fagmand vidste han, at sengen trods et finere navn ikke blev bedre end den model, han selv solgte.

Selv med milliarder på kontoen ruttede Lars Larsen ikke med pengene. Og købmanden havde det heller ikke godt i rampelyset eller på de bonede gulve. Der var for meget selvtilfredshed, mente han.

- Jeg har ikke alle de fine eksaminer, som de andre. Jeg er selfmade, sagde han i DR-dokumentaren ’Sådan blev jeg Lars Larsen’ fra 2016.

Og det der selfmade var nu ikke så tosset endda.

Det havde Lars Larsen bevist gennem årene, så hvorfor skulle han lytte til de kloge hoveder, som ikke havde gjort det lige så godt?

Nej, allermest troede han på sit eget koncept. Og når han en enkelt gang imellem holdt et foredrag om sit sengetøjsimperium eller gav råd til unge iværksættere, så gik én ting igen.

Netop at man skal tro på sin idé.

Man skal tro så meget på det, at man tør sætte alt på ét bræt. Sin bil, sit fjernsyn, sit hjem. Det hele.

Lars Larsen har investeret millionbeløb i flere jyske firmaer og foreninger, der har ligget hans hjerte nær, heriblandt Fodboldklubben Silkeborg IF og Himmerland Golf og Spa Resort (sidstnævnte var han ved at blive ejer af). Foto: Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Farvel til Danmarks dygtigste købmand

De 200.000 kroner, Lars Larsen i sin tid investerede i sin sengedrøm, endte med at indbringe ham cirka 30 milliarder kroner. Det var nu ikke et tal, Lars Larsen nødvendigvis havde styr på.

- Jeg har ikke talt pengene selv, lød det kække svar, når han blev spurgt til det.

De mange milliarder fik dog aldrig Lars Larsen til at hvile på laurbæerne. Sælge virksomheden. Eller gå på pension.

På sin 70-årsfødselsdag fortalte han, at han ingen planer havde om at trække sig tilbage. Men hvis han en dag stoppede med at synes, det hele var sjovt, eller hvis helbredet gav efter, ville han overveje det.

Det blev helbredet, der endte med at sætte en stopper for Lars Larsens dyneeventyr. For han holdt aldrig op med at synes, at det var sjovt at drive sin forretning.

Tilbage står den virksomhed, som han byggede op helt fra bunden. Uden en krone på lommen. En virksomhed, der nu gives videre til næste generation, som skal fortsætte den jyske købmands drøm om at indtage verden.

VIDEO: Lars Larsen åbnede den første Jysk-butik i 1979. Derefter gik det stærkt for den driftige østjyske købmand