National klimamarch går også gennem to østjyske byer

Hvad sker der? I dag går tusindvis af danskere på gaden i Folkets Klimamarch med udgangspunkt i 11 byer over hele landet.

Hvor foregår det? Det drejer sig om København, Aarhus, Skørping, Odense, Roskilde, Aabenraa, Sønderborg, Rønne, Randers, Hillerød og Vejle.

Hvem taler? Dagen igennem vil der være arrangementer, taler og musik til fordel for klimaet. Blandt talerne er den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som vil tale i København mellem klokken 13 og 14.

Kommentator: De røde partier ejer stadig klimadagsordenen

Spørger man vælgerne, svarer de helt entydigt, at de har størst tiltro til, at den røde blok kan levere på klimakrisen. Det fortæller politisk kommentator Thomas Funding. Og det er et kæmpe problem for blå blok.

Læs også Råddent kød i kilovis smidt på gågade: Miljøet er ikke for sjov

- Det er et så stort og toneangivende emne, og Venstre er langt bagefter i vælgernes bevidsthed, siger han.

Og selvom Venstre efterfølgende har skiftet kurs og har forsøgt i højere grad at imødegå danskernes krav om klimaomtanke, er det lykkedes højrefløjen at erobre dagsordenen, vurderer Thomas Funding.

I dag går danskere over hele landet på gaden i march for klimaet. Det foregår i 11 danske byer og du kan følge med hele dagen på TV 2. Den største march finder sted i København, hvor mellem 30.000 og 40.000 mennesker, ifølge arrangørerne ventes at deltage i marchen, som starter og slutter foran Christiansborg Slot.

I Aarhus starter og slutter arrangementet i Mølleparken, og her deltog sidste år mellem 500 og 700 mennesker. Men arrangørerne håber og satser på et langt større antal fremmødte i år. Ikke mindst i betragtning af, at klimaet har fyldt særligt meget i danskernes bevidsthed frem mod folketingsvalget 5. juni.

Læs også 1600 skoleelever strejkede for klimaet

I dag viser den mest omfattende meningsmåling om klima nogensinde lavet for TV 2, at 55 procent af danskere er villige til at gå ned i forbrug og velstand i kampen mod forandringerne.