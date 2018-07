Næsten 33 grader - tredje tropedag på stribe

Hedebølgen har for alvor fået greb om Danmark, og det har hele landet fået at mærke torsdag. Glohed luft strømmer fra sydøst op over landet, og det har i størstedelen af landet sendt temperaturerne på himmelflugt.

Varmest blev det over de sandede jorde i det vestlige Jylland, hvor termometret i Borris torsdag eftermiddag viste 32,6 graders varme.

Næstvarmest blev det i Vester Vedsted ved Vadehavet, hvor temperaturen toppede på 32,3 grader.

Højeste temperaturer torsdag den 26. juli 2018. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Også Østjylland mærkede varmen, hvor det især inde i landet på Silkeborg-egnen og ved Randers var varmt med temperaturer omkring eller lige over 30 grader.

Mange andre steder i landet nåede temperaturen op over 30 grader, og kun langs kysterne har man haft mulighed for at opleve mere svalende luft. Kun fem steder i hele Danmark nåede temperaturen ikke over 25 grader - køligst på Anholt, hvor temperaturen toppede ved 23,3 graders 'almindelig' sommervarme.

Torsdag den 26. juli har 80% af landet #hedebølge. Den varmeste temperatur i dag blev målt i #Ringkøbing-Skjern kommune og blev 32,6 grader.

For vejrudviklingen de kommende dage se: https://t.co/x5bZyJnOYq pic.twitter.com/DyHXRHVCU9 — DMI (@dmidk) July 26, 2018

Torsdag blev således den tredje tropedag i træk, og den femte i år, mens antallet af sommerdage nu er oppe på utrolige 54.

Mulighed for meget varm tropenat

Når dagen i aftenens løb går på hæld, venter der os endnu en særdeles varm nat, som mange steder ved kysterne bliver regulær tropenat, med temperaturer over 20 grader.

Sidste nat fik Langø den varmeste nat med 22,3 grader som laveste temperatur, og det er ikke umuligt at den kommende nat bliver endnu varmere.

Fredag venter endnu en meget varm dag med temperaturer på 30-33 graders varme.