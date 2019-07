Mor advarer unge efter dobbelt dødsfald: - Det er dødsensfarligt

En sen fredag aften i juli overførte Aleksandra Miletic 70 kroner til sin 19-årige søn Veljko Djuric. De skulle bruges på lidt at spise, fortalte han hende i telefonen.

Hun bad ham om at passe på sig selv, og han lovede at være hjemme dagen efter.

Det var sidste gang, de talte sammen.

Et halvt døgn senere blev Veljko Djuric og en 20-årig ven fundet livløse i gæsteværelset hos en kammerat i Silkeborg. De var døde af en overdosis morfin, som ifølge politiet formentlig er præparatet Doltard.

Til skræk og advarsel

Sønnens tragiske dødsfald får nu Aleksandra Miletic til at advare andre unge mod at lade sig friste:

- Lad være med at tage noget som helst. Det er dødsensfarligt. De gør det for sjov, men det kan ende fatalt. Tag bare Veljko som eksempel.

Han valgte medicin, som han måske ikke troede kunne gøre noget. Jeg tror ikke, han har tænkt, at det kunne tage livet af dem. Aleksandra Miletic, mor til afdøde Veljko Djuric

Alle forældre vil det bedste for deres børn, uddyber moren. Men i de sene teenageår kan det være svært at sikre det.

- Man kan kun håbe og snakke med dem, siger hun.

Medicin eller stoffer?

Familien havde da også flere gange talt om farerne ved stoffer - senest i forbindelse med at to unge mennesker mistede livet i Herning på grund af en overdosis.

Og Veljko Djuric havde ikke lagt skjul på, at han lagde kraftigt afstand til narkotika. Men midlet, der tog hans liv, bruges som medicin, og det kan have haft en betydning, lyder det fra moren.

- Han valgte medicin, som han måske ikke troede kunne gøre noget. Jeg tror ikke, han har tænkt, at det kunne tage livet af dem, siger Aleksandra Miletic.

Veljko Djuric var 19 år gammel, da han blev fundet død hos en ven. Han var den mellemste af tre brødre. Foto: Privat

Medicinen kan stoppe vejrtrækningen

Doltard er et morfinpræparat, der er udviklet til at behandle stærke smerter. Der kan dog gå op til et halvt døgn, fra man tager pillen, til effekten indtræder – og det er her, det går galt, forklarer misbrugsekspert Henrik Rindom.

Jeg ved godt, at han er død. Men på den anden side tror jeg ikke på det, for det kan ikke passe. Det er, som om det bare er en historie, man læser eller hører. Aleksandra Miletic, mor til afdøde Veljko Djuric

- Det er det klassiske, vi ser hos især unge, der ikke kender til at bruge stoffet. Efter fem minutter tænker de, at det ikke virker. Så tager de måske noget mere og ender med at dø af en overdosis, siger han til TV 2.

Præparatet har en sløvende effekt, og i for store mængder kan det stoppe vejrtrækningen hos den påvirkede.

Derfor advarede Midt- og Vestjyllands Politi kort efter dødsfaldet mod Doltard, som ifølge dem er populært blandt unge i Silkeborg.

Mor: - Det er som en historie

Det var netop i det område, Veljko Djuric både levede og mistede sit liv i. Kort forinden var han blevet student fra HHX i Silkeborg.

- Jeg var stolt af ham. Det har jeg altid været. Jeg har aldrig været bange, og jeg har stolet 100 procent på ham, siger Aleksandra Miletic.

Herefter stod den på studentertid og -gilder, og når pengepungen engang tillod det, havde Veljko Djuric en drøm om at rejse til USA, fortæller moren.

Det er i dag lidt over en uge siden, at hun fik beskeden om, at hendes søn var fundet livløs. Alligevel føles det stadig uvirkeligt for hende:

- Jeg ved godt, at han er død. Men på den anden side tror jeg ikke på det, for det kan ikke passe. Det er, som om det bare er en historie, man læser eller hører.