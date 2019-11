Millionær-vært får ny tjans på TV 2

Når tv-seere landet over tænder for programmet ’Go’ aften LIVE’ torsdag aften, bliver det med endnu en ny vært i ruden.

Tv-vært Christian Degn, der tidligere har vist boliger frem i DR-programmet Hammerslag, har nemlig sin første vagt og bliver en del af programmets hold af værter.

Den 40-årige tv-vært fra Råby nord for Randers glæder sig. For det bliver en tilbagevenden til det, han startede med - nemlig nyhedsformidling:

- Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver fedt at forene to ting, som jeg virkelig elsker: at tale med mennesker og formidle aktuelle historier med et smil i talkshowformatet, siger han.

Christian Degn har i seks år været vært på boligprogrammet Hammerslag på DR. Foto: TV2

'Den perfekte femte vært'

Primært vil Christian Degn efter behov fungere som værtspartner med programmets kvindelige værter, Petra Nagel og Natasja Crone.

Han bliver den perfekt femte vært, lyder det fra Henriette Ladegaard-Pedersen, der er programmets redaktør.

- Vi har jo værter, der også skriver bøger og laver andre store programmer, og derfor har vi spurgt Christian Degn, om han vil være vores femte mand. Vi kan ikke forestille os nogen bedre. Han er gammel graverjournalist og har sit håndværk i orden. Han har enorm rutine som vært. Og så er han elsket af danskerne, siger hun.

Tv-programmet 'Go' aften LIVE' består i øjeblikket af Jes Dorph-Petersen, Petra Nagel, Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone. Foto: TV 2

Skiftede fra DR til TV 2

Tidligere på året skiftede Christian Degn fra DR til TV 2 for at være ny vært på genfødslen af klassikeren 'Hvem vil være millionær'. Det fortsætter han med.

Degn slog for alvor sit navn fast som vært på det populære DR-program 'Hammerslag'.