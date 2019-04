Mildt forår kan give bagslag for bier

Foråret er sat ind, og bierne er begyndt at forlade deres stader. Men vejret kan stadig drille. Frost kan slå bierne helt ihjel, men også ved varmere grader risikerer bierne at komme i vanskeligheder.

Bierne kan blive kuldelamme, så de ikke har kræfter nok til at komme hjem til bistadet.

De næste dage lever bierne livet farligt, for vi får frost om natten. Lone Seir, meteorolog, TV 2 Vejret

De to biavlere Zofuz Knudsen og Lars Fischer demonstrerer fænomenet for TV 2 Vejret på en ni grader varm dag, hvor kold vind gør, at temperaturen kun føles som to. Og det er også noget, bierne kan mærke.

Sløv bi fanget i højt træ

I en høj blomstrende plante uden for deres bistader i kollektivet Solens Hjerte finder Zofuz Knudsen en kuldelam bi. Bien er tydeligvist sløv.

- Her er en kuldelam bi. Den er simpelthen blevet så nedkølet, at den ikke har kræfter til at flyve hjem igen, siger Zofuz Knudsen.

Bien her er nedkølet og kan derfor ikke flyve hjem.

Han tager bien forsigtigt op i sin hånd og giver den lidt livgivende varme.

- Jeg varmer den et minuts tid i min hånd, og så er den allerede vakt lidt til live igen.

Dernæst lægger Zofuz Knudsen bien på en solopvarmet sålbænk. Og efter fire minutter i solen er den kommet sig så meget, at den kan klare sig selv. Den letter og flyver hjem til stadet.

Mildt forår har farlig bieffekt

Bierne er aktive nu for at skaffe den pollen og nektar, som de skal bruge for at komme i gang med sæsonen og for at få produceret den nye generation af forårsbier. Men det tilsyneladende milde forår kan give bagslag.

- De næste dage lever bierne livet farligt, for vi får frost om natten, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Lone Seir.

Tidligt i seng

Det betyder, at de små gule insekter skal sove længe og gå tidligt i seng, indtil kulden fortager sig.

- De skal blive hjemme i morgentimerne, vente til det er oppe ad dagen, og så skal de skynde sig hjem, inden det bliver koldt om aftenen, siger Lone Seir.

De to biavlere har flere år i træk vundet prisen for verdens bedste honning på den internationale biavlerkonference Apimonda.