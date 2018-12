Mild og ustadig weekend i vente

Hvis man håber på, at vejret i weekenden vil bringe ens humør i julestemning, så må man tro om. December starter derimod med mildt og ustadigt vejr.

Efter at den relativt kolde periode af november brat ophørte torsdag med kraftig blæst og lavvande, er vinden nu drejet mere til sydvest, og det bringer mild og ustadig luft ind over Danmark.

Læs også Villavej satte julelys op i flere dage: Se det hele blive tændt

Det har man allerede fået at mærke fredag, med temperaturer der nærmer sig ti graders varme i Jylland, mens vejret overvejende er gråt med stedvis regn.

Lørdag kan man slippe afsted med tørvejr

Weekendens - og decembers - første dag, starter igen med mest skyet vejr og perioder med småregn hist og her. Som dagen skrider frem er der dog en overgang mulighed for lidt kik til solen - navnlig i den nordvestlige del af landet.

Samtidigt når temperaturerne op mellem seks og ni graders varme, mens vinden fortsat blæser fra syd og sydvest.

Læs også Vi nærmer os magisk frostgrænse - Har du lukket for vandet?

Til gengæld er det en overordentlig god idé at iklæde sig vandtæt tøj, hvis man skal begive sig afsted til eventuelle julefrokostarrangementer lørdag aften.

Et udbredt regnvejr breder sig ind over Danmark fra vest, og slipper først den østlige del af landet, i løbet af natten til søndag.

Fra lørdag aften og indtil søndag morgen, vil et udbredt regnvejr passere landet fra vest. Allerede søndag kommer der endnu et regnvejr. Foto: TV 2 Vejret

Mildt og regnfuld søndag

Man skal derimod ikke gøre sig forhåbninger om at se solen på noget tidspunkt i løbet af søndagen. Ikke så snart det første frontsystem har sluppet sit tag i landet, nærmer et nyt - og udbredt - regnvejr sig fra vest.

Det betyder at en stor del af søndagen vil blive regnfuld, selvom der i perioder kan være opholdsvejr.

Læs også Sommerens tørke og efterårets lune forvirrer - planterne tror, det er forår

Har man alligevel mod på at bevæge sig ud, så skal man i det mindste ikke bekymre sig om, at det bliver koldt. Endnu mildere luft blæser ind over Danmark fra sydvest, og det sender temperaturerne op til 10-11 graders varme.

Til sammenligning er den normale dagtemperatur på denne tid af året, omtrent fem-seks grader.

Med andre ord bliver første søndag i advent en dag, som i den grad indbyder til indendørs julehygge.