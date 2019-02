Mia fyret for at spise kanelsnegl: Her er syv andre kontroversielle fyringer

En kanelsnegl endte med at koste den 18-årige Mia Frandsen jobbet som bagerjomfru i Føtex i Ebeltoft.

Selv forklarede den 18-årige, at hun havde spist af kanelsneglen, da den var gået i stykker og derfor ikke kunne sælges.

Føtex Ebeltoft mente dog, at der var tale om tyveri og bortviste den 18-årige Mia Frandsen fra butikken.

Selvom den unge kvinde ikke er medlem af en fagforening, har HK alligevel sat deres jurister til at se nærmere på sagen.

Fagforeningen sætter spørgsmålstegn ved Føtex' håndtering af sagen og mener, at det er almindelig kutyme, at medarbejdere må spise af kager, der går i stykker.

Også på Facebook er flere fortørnede over, at der ikke skulle mere til, før den 18-årige mistede jobbet.

Ikke første gang

Og det er langt fra første gang, at en fyring får både fagforeninger og folk i stuerne på barrikaderne.

HK Handel organiserer ansatte i netop detail-branchen, og de er derfor en af de fagforeninger, som bliver involveret, hvis for eksempel sager mellem butiksansatte og arbejdsgivere er gået i hårdknude.

De sager, vi har kørt, er ofte endt med, at retten har vurderet, at den ansatte ikke har haft en intention om at stjæle, men at der har været tale om en forglemmelse eller uklare retningslinjer. Lisbeth Nørremark, HK Handel

Ifølge faglig konsulent Lisbeth Nørremark hos HK Handel, så sker konflikterne oftest på baggrund af mangelfuld information og kommunikation.

- Det kan godt være, at der er nogle retningslinjer ude i de enkelte butikker. Men det er ikke sikkert, at det er meldt godt nok ud. Der er mange unge i detail-branchen, og de skal introduceres ordentligt til de her retningslinjer. Hvis de ikke bliver det, så kan det gå galt, siger hun.

Oftest bliver sagerne løst lokalt og ved forlig. Men når sagerne ender i retten, bliver der ofte lagt vægt på baggrunden for den ansattes handling ved en anklage om formodet tyveri.

Få overblik over fyringer

- De sager, vi har kørt, er ofte endt med, at retten har vurderet, at den ansatte ikke har haft en intention om at stjæle, men at der har været tale om en forglemmelse eller uklare retningslinjer. På den baggrund har retten vurderet, at der ikke har været grundlag for en bortvisning. Så i praksis tages der også hensyn til forglemmelser og sjusk, forklarer hun.

Ikke kun 18-årige Mia Frandsens sag har trukket overskrifter eller sat fagforeningernes advokater på arbejde i de seneste år. Her er et overblik over nogle af de seneste års kontroversielle fyringer.