Mere end vinterdæk - 8 ting du skal gøre for at få bilen klar til vinter

Is på ruden og døre, der binder. Det er nogle af de ting, bilejere kan komme til at slås med i de kommende måneder.

Men går man tidligt til værks med at klargøre køretøjet til vinter, kan man sikre sig et forspring mod frosten, fortæller Karsten Meyland Lemche, testkører hos FDM.

Få her hans bedste tips til at gøre bilen vinterklar og at komme bedst igennem den kolde årstid.

Gør bilen vinterklar - Få de bedste frostfif her

Vinterdæk

Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Ritzau Scanpix

Kører man i byerne, kan man godt benytte helårsdæk, men FDM anbefaler som tommelfingerregel at skifte til vintervarianten.

Sæt vinterdækkene på noget tid inden, de for alvor skal bruges. Under opbevaring danner der sig nemlig en hinde, som gør dækkene lidt stivere end normalt. Og de skal først slides af, før gummiet rigtig griber fat.

Husk desuden at tjekke mønsteret på dækkene. Furerne skal minimum være tre millimeter dybere, gerne mere.

Batteri

Foto: Colourbox

Den kolde tid giver ofte problemer med batteriet, som hurtigt bliver afladet og løber tør for strøm.

Særligt hvis bilen har stået stille i frostvejr henover en weekend eller juleferie, kan den være svær at sætte i gang. Også batterier, der har rundet en alder på mere end fire-fem år, er i farezonen.

For at komme problemet i forkøbet kan man ’motionere’ batteriet, så det holder længere. Det vil sige, at man to-tre gange i løbet af vinteren genoplader batteriet præventivt.

Driller batteriet stadig, kan det være en god idé at udskifte det med et nyt - enten selv, på værksted eller med støtte fra et vejhjælpsselskab.

Sprinklervæske

Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Salt, slud og skidt på vejene gør, at bilejere bruger ekstra meget sprinklervæske om vinteren.

Fyld derfor godt op med en væske, der kan tåle frost, og hav gerne en ekstra dunk liggende i bilen.

Man behøver ikke tømme den gamle sprinklervæske først. Derfor kan man sagtens toppe beholderen op med noget nyt.

Viskere

Foto: Palle Hedemann - Ritzau Scanpix

Når vinduesviskere bliver gamle, bliver gummiet hårdt og får svært ved at fjerne vand, sne og snavs fra forruden. Samtidig slider vinterens små isstykker på viskerne.

Begynder viskerne at tegne striber henover ruden, er det tid til at skifte dem.

Er man i tvivl, kan man også køre en finger henover viskerens gummiliste for at mærke efter, om der er revner og sprækker.

Is på ruderne

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Kører man bilen ind under et tag, undgår man i stor stil frost på ruderne, og med en garage er man sikret en køreklar bil.

Er man nødt til at parkere under åben himmel - for eksempel i byen - er man ekstra udsat for frost på bilruden. Husk i så fald at sætte tid af til at fjerne frost fra ruderne inden afgang.

Isen kan fjernes på flere måder:

Den klassiske metode er isskraberen, som er nem at have liggende og altid virker. Sørg dog for at vælge en variant i hård plastik og ikke i metal. På den måde ridser man mindre og ødelægger heller ikke gummilisterne omkring ruderne. Skift skraberen ud, når den ikke længere fungerer optimalt.

En anden løsning er en is-spray med alkohol. Det fungerer godt til hurtigt at fjerne isen, men efterlader ofte også en tynd hinde på ruden.

Den billigste løsning er lunkent vand, der hurtigt kan fjerne frost uden risiko for kolde fingre. Man skal dog være varsom med temperaturen, da for varmt vand kan sprænge ruden, særligt hvis der i forvejen har været stenslag.

Uanset metode til at fjerne frosten bør man også have en svaber til at fjerne vand fra ruderne og dermed forebygge, at vandet senere fryser til is. Eksempelvis efter regnvejr.

Dug og varme

Foto: Colourbox

Ruderne kan også drille indvendigt, og det skyldes ofte, at mange aldrig vasker bilen indvendigt. Hinder af fedt og snavs får nemlig duggen til lettere at sætte sig.

Rengør derfor ruderne på indersiden med ruderens og almindeligt rengøringsmiddel. Bak- og sidespejle er gode at tage på samme tid.

At skrue helt op for varmen og ventilationen hjælper også på den indvendige fugt. Det samme gør elvarme i for- og bagrude.

Driller fugten stadig, kan man også købe en pose, som suger fugt. Posen skal i mikroovnen af og til, så fugten slipper ud igen.

Døre og nøgler

Foto: Bax Lindhardt - Ritzau Scanpix

De færreste bruger efterhånden bilnøglen manuelt, men det kan være en god idé at motionere låsemekanikken af og til. På den måde forebygger man, at dørlåsen begynder at binde.

Hvis låsen alligevel binder eller slet ikke kan åbnes på grund af frost, kan man bruge låsespray til at bløde den op.

Nogle gange er det dog ikke kun låsen, der driller, men hele døren. Særligt på ældre biler. Det kan skyldes, at gummilisterne i dørkanten er blevet slidte.

Svaret på problemet er her en silikonespray, som skal smøres på listerne. For at undgå at silikonen kommer på lakken, er det en god idé at påføre silikonen med en lille klud eller svamp.

Solbriller

Foto: Colourbox

Man skulle tro, at solbriller kun var til sommeren, men de er i høj grad også vigtige om vinteren.

Om vinteren står solen nemlig lavt på himlen med fare for at blænde bilister gennem ruden eller spejlinger i sne eller vandpytter.

Hav derfor altid et par solbriller liggende klar i handskerummet eller på instrumentbrættet.