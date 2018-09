Med kulden kommer musene - sådan holder du dem ude

Med efteråret kommer ikke bare løvfald og kortere dage.

Der kommer også mus. Kulden får nemlig de små gnavere til at søge ly og læ inde i vores varme huse.

Det gælder derfor om at sørge for at få lukket alle små huller og sprækker til i hjemmet, inden det sker.

Sådan lyder rådet fra biolog og skadedyrsekspert Jens Lodal i ‘Go’ morgen Danmark’.

Der skal nemlig forbavsende lidt plads til, at en mus kan klemme sig ind.

- En sprække skal ikke være mere end syv millimeter stor, før en mus kan klemme sig ind. Kan du få en blyant ind, så kan musen komme ind, siger Jens Lodal.

Drop osten - mus elsker rosiner

De mus, der først og fremmest kommer på besøg i vores hjem, er husmusene.

Lidt senere på efteråret kan også halsbåndmusen finde på at søge indendøre.

Musene finder typisk vej til huse, der ligger i nærheden af skove, parker, marker og tilgroede haver, mens det i de større byer i højere grad er rotterne, der vil ind.

Når først musene er kommet ind, kan de være svære at komme af med.

Jens Lodal anbefaler derfor, at man bruger fælder til at få has på skadedyret.

Man kan både bruge almindelige klapfælder eller fælder, som bare fanger musen, så man kan slippe den ud i naturen.

Men når man skal lokke gnaverne til, er det ikke osten, man skal have frem som det ellers er blevet demonstreret i utallige klassiske tegnefilm.

- Glem alt om at lægge ost på fælderne. Rosiner er noget af det allerbedste, og det kan bruges på samtlige fælder, siger Jens Lodal.

Alternativt kan man bruge giften 'alphachloralose'. Men den skal bruges, hvor der er koldt. Den virker nemlig ikke ved stuetemperatur, siger skadedyrseksperten.

Metoden er ikke så vigtig. Det afgørende er, at man får bugt med musene, før de gør skade.

Genkend efterladenskaberne

De kan se søde ud, men mus kan være farlige for mennesker.

- De kan smitte med salmonella, campylobacterbakterier og meget mere. Det overdrages til mennesker, når musene gnaver sig ind til vores madvarer og efterlader afføring og urin, forklarer biologen.

Er man i tvivl om, hvad det er for en gnaver, der har trængt sig på, så skal man kigge på netop ekskrementerne, siger Jens Lodal.

Her ses husmusens afføring:

Husmusens afføring ser således ud. Foto: tv.dk

Halsbåndmusesns efterladenskaber er lidt mere buttede i det: Foto: tv.dk

Rottens afføring er væsentlig større end musens

