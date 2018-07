Jyder på bilferie hårdest ramt af massiv kødannelse på tysk motorvej

Mange danskere er i disse timer på vej hjem fra bilferie i Europa.

Når hjulene rammer de tyske motorveje, skal bilisterne dog forberede sig på en hel del vejarbejde og lange køer.

Lørdag er årets største rejsedag på de nordtyske motorveje, og det kan betyde flere timers ekstra rejsetid, vurderer FDM.

Læs også Her bliver skolevejene mere sikre, mens børnene holder ferie

Rammer især jyder og fynboer

Det er især jyderne og fynboerne, som skal væbne sig med tålmodighed.

Tager man autobahn A7 op gennem Tyskland, der slutter i Padborg, skal man nemlig først forbi Hamborg, hvor et massivt vejarbejde tager sin begyndelse ved Elb-tunnelen.

Erfaringerne viser, at der er mest trafik mellem klokken 10 og 16. Nicholas Petersson, vagthavende, Vejdirektoratet

De seneste fire år har tyskerne udvidet vejbanerne syd for Neumünster, og det giver i øjeblikket vejarbejde, der strækker sig over 100 kilometer.

Læs også Sådan undgår du turist-diarré på din ferie

Sidste år resulterede samme vejarbejde i op mod seks seks timers kø ved Hamborg, oplyser Jan Lang, der er kommunikationschef hos Bilbasen.

- Det er 110 kilometers vejarbejde på en strækning, der er 120 kilometer i alt. Hastighedsgrænserne er mange steder sat ned til 60 kilometer i timen, og trafiktætheden er høj, fordi både tyskere, hollændere, belgiere, franskmænd, danskere, nordmænd og svenskere har ferie nu og på en eller anden måde skal igennem det her, siger han.

Tag alternativ rute

Jyder og fynboer, der triller hjem fra ferie i Sydeuropa, bør i stedet overveje at benytte autobahn A9, vurderer Jan Lang. For her er der stort set ikke vejarbejde.

- For sjællænderne er A9 jo den nærmeste og helt klassiske vej, så der er ikke nogen problemer. Men jeg vil anbefale både fynboer og jyder at tage samme vej og køre syd om Hamborg på A9. Det gælder også dem, der skal sydpå. Der vil jeg anbefale at køre over Neumünster til A9.

Han understreger, at det vil betyde, at bilister skal lægge op mod 120 ekstra kilometer i turen hjem. Til gengæld kan de tilbagelægges med god fart og uden vejarbejde.

Læs også Farligt vejr på vej: Skybrud og torden med fare for naturbrande

Kør hjem efter klokken 16

Vil man ikke køre de ekstra kilometer, er der dog stadig mulighed for at glide gennem Nordtyskland uden de store forsinkelser, vurderer Vejdirektoratet.

Her handler det bare om at vælge det rigtige tidspunkt på dagen.

- Erfaringerne viser, at der er mest trafik mellem klokken 10 og 16. Derfor anbefaler vi, at man venter med at køre på strækningen til efter klokken 16, siger Nicholas Petersson, vagthavende i Vejdirektoratet.

Det er den tyske bilistorganisation ADAC enig i. På sin hjemmeside anbefaler organisationen endda, at man venter med at køre til om natten. Det kræver dog en del flere pauser på turen, hvis sikkerheden skal være i top.

Uden kødannelserne vil turen fra Hamborg til Padborg via autobahn A7 tage omkring to en halv time.

Læs også Bad ikke i tordenvejr – det kan være livsfarligt

Også kø ved grænsen

Vejdirektoratets Nicholas Petersson påpeger samtidig, at ferietrafikken også kan give kø på de danske motorveje i løbet af dagen.

- I forhold til Danmark vil det især være på E45 Sønderjyske Motorvej til og fra Tyskland og mellem landsdelene – især på den fynske motorvej – at der vil være risiko for kødannelser, siger han.

På Fyn advarer politiet allerede om mange biler på vejene:

Også hos Syd- og Sønderjyllands Politi har man registreret flere biler på vejene end normalt.

På Twitter oplyser de, at der især er mange biler ved Frøslev, og de anbefaler derfor, at bilister kører til Krusø eller Padborg i stedet, hvis de skal ind eller ud af Danmark.