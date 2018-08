Marcus tabte 120.000 på én dag: Tusindvis blokerer sig selv fra at spille

”Grib din mobil og få 500 kroner i velkomstbonus”

”Nem og hurtig udbetaling direkte til din konto”

Sådan lyder bare to af de tilbud, du kan støde på, når du surfer på nettet eller ser reklamer i pausen af en tilfældig fodboldkamp.

Men det er måske en nyhed for nogle, at man rent faktisk kan blokere sig selv fra at ryge i fælderne hos de mange spilfirmaer.

For to år siden toppede det, da jeg på en uge forvaltede 500 kroner til 120.000 kroner og tabte det igen. Marcus Kondrup Nielsen, tidligere spiller, Horsens

Det var det også for 21-årige Marcus Kondrup Nielsen fra Horsens, der i mange år spillede flere tusindvis af kroner op. Indtil han blokerede sig selv fra at spille.

Læs også Gambling er blevet hverdag: Marcus tabte 120.000 kr. på en aften

- Jeg har oddset siden jeg var 12-13 år, men da jeg blev 18 år begyndte det for alvor at tage fart, da jeg kunne spille online. Og for to år siden toppede det, da jeg på en uge forvaltede 500 kroner til 120.000 kroner og tabte det igen. Der var jeg klar over, at jeg skulle gøre noget ved det her, siger han og fortsætter:

- Jeg løj og benægtede rigtigt meget over for min familie og omgangskreds, men efter at jeg kom i ROFUS har det kun været positivt.

Marcus Kondrup Nielsen spillede primært på fodbold og tennis. I dag holde han foredrag om sin fortid som ludoman.

15.000 tilmeldet

Marcus Kondrup Nielsen er langt fra den eneste dansker, der har blokeret sig selv fra at kunne spille. Således viser tal fra Spillemyndigheden, som er leveret til DR og TV 2, at over 15.000 danskere har tilmeldt sig Registret For Frivilligt Udelukkede Spillere - ROFUS.

Det er en stigning på 37 procent på bare et år. Og mere end en fordobling siden 2015.

Foto: TV 2

Kampagner har hjulpet

Når man tilmelder sig registeret, blokerer man sig selv fra at bruge penge på kasinoer og bettingsider på nettet, ligesom at ROFUS fungerer som en effektiv dørmand på fysiske kasinoer landet over.

For at tilmelde sig skal man blot tage en tur forbi Spillemyndighedens hjemmeside med sit NemID ve sin side.

Det glæder Center for Ludomani, at så mange finder vej derind, men der er også problemer:

- Det er både en god og en dårlig historie. Der er mange, der benytter sig af det. Det er den gode historie. Bagsiden af den er, at der overhovedet er behov for det. Og det er der virkelig, siger leder på Center for Ludomani Michael Bay Jørsel, der understreger, at de dagligt opfordrer folk til at tilmelde sig.

Læs også Bekymret far: Spiller min søn sin barndom væk?

Hos Spillemyndigheden forklarer kontorchef med ansvar for ROFUS, Richard Nørgaard, stigningen med, at man siden 2016 har reklameret med tilbuddet på blandt andet tv, ligesom at man har et godt samarbejde med behandlingscentre landet over.

Af tallene fremgår det, at godt to tredjedele af de tilmeldte har blokeret sig selv permanent, men det er ikke hele sandheden:

- ROFUS er ikke nødvendigvis kun for folk, der lider af spilafhængighed. Det er også til folk, der har brug for en pause. Det er en bred sammensætning af personer, der tilmelder sig. Det kan også være pårørende eller værger, der tilmelder andre, siger Richard Nørgaard.

Stor stigning i omsætning

ROFUS så dagens lys, da den nye spillovgivning trådte i kraft i 2012 og liberaliserede spilmarkedet.

Det har medført en markant stigning i omsætningen hos spillevirksomhederne. Senest med en rekord i 2017, hvor indtjeningen ifølge Spillemyndigheden nåede 9,2 milliarder kroner mod 7,4 milliarder i 2012.

Foto: TV 2

Og spørger man hos Center for Ludomani, er det særligt de hurtige live-væddemål, onlinekasinoer og de tilhørende kampagner, der lokker:

- Marketing for onlinespil er en tsunami, der ruller over det danske landskab med 180 kilometer i timen. Det er et stort problem. Særligt blandt de unge, der bare griber deres telefon i lommen og spiller, siger Michael Bay Jørsel og understreger, at det særligt er unge mellem 18-30 år, der får problemer med at kunne styre deres spil

Spillemyndighederne bekræfter samme tendens, da de 18-40-årige er overrepræsenteret i ROFUS.

Hos DOGA, Danish Online Gambling Association, der er en brancheorganisation for spiludbydere med mere end 40 medlemmer, er man glad for ROFUS-registeret og stigningen, men vil ikke tage ansvar for danskerne, selvom marketingsbudgetterne er skruet i vejret:

- Vi har ikke et ansvar for, at folk bliver ludomaner. Folk har et ansvar for deres eget liv, men vi skal forsøge at indrette os bedst muligt og forhindre, at nogle bliver ludomaner, siger Morten Rønde, der er chef for DOGA og fortsætter:

- Der er lavet en politisk aftale, som siger, at vi skal lave et branchekodeks, og det kigger vi på i efteråret, så vi kan undersøge, om vi kan gøre det bedre.

Er ude på den anden side

21-årige Marcus Kondrup Nielsen er efter års hårdt slid ude af problemerne, men han er fortsat skeptisk overfor firmaerne, som han selv blev et offer for:

- At der er denne her stigning i ROFUS viser, at vi har et samfundsproblem. Og problemet er blandt andet, at de er så aggressive i deres markedsføring. Det kan let påvirke svage sjæle, siger han og efterlyser blandt andet restriktioner overfor spilfirmaernes markedsføring.

Læs også Frikadeller for mangfoldighed: De er lige så forskellige som os

Cirka 25 procent af de tilmeldte til ROFUS-registeret er kvinder.

Center for Ludomani hjælper hvert år cirka 600-700 danskere med spilleproblemer.

Af en rapport fra SFI fremgår det, at over 125.000 i ”variende grad har problemer med pengespil”. 10.000 danskere er ifølge samme rapport ludomaner.