Mangel på sygeplejersker betyder aflyste operationer

Aflyste operationer er igen blevet et tema på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Kirurgerne på Skejby kan se frem til at udføre færre operative indgreb med skalpellen, fordi der mangler anæstesi- og operationssygeplejersker på et af landets mest specialiserede hospitaler.

Læs også Fik fjernet begge bryster og tilbudt afsluttende operation tre år senere

Det siger Inge Pia Christensen, der er sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, til TV 2.

- Der står i øjeblikket 15 stillinger ledige som anæstesisygeplejersker og ti som operationssygeplejersker på Skejby, fortæller Inge Pia Christensen.

Fire områder prioriteres

Universitetshospitalet har store udfordringer med at rekruttere specialuddannede operationssygeplejersker, og derudover kræver det mellem et halvt til et helt års oplæring, før de kan indgå i komplekse operationer.

Problemerne med de aflyste operationer vil formentlig vare året ud, men vi arbejder konstant på at rekruttere og uddanne de højtuddannede operationssygeplejersker. Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

- Vi mangler sygeplejersker, men vi er ikke det eneste hospital i landet, der kender til udfordringerne. Problemerne med de aflyste operationer vil formentlig vare året ud, men vi arbejder konstant på at rekruttere og uddanne de højtuddannede operationssygeplejersker, siger Inge Pia Christensen, der ikke kan sætte tal på, hvor mange operationer, der konkret vil blive aflyst.

Læs også Næsten dobbelt så mange aflyste operationer som forrige år

Men manglen på sygeplejersker vil primært rammer de patienter, der ikke skal opereres akut, lyder det fra den sygeplejefaglige direktør.

- Vi har fire prioriterede områder, som ikke vil blive berørt. Det gælder alle akutte operationer, kræft- og hjertepakke-operationer samt behandling af børn. Derimod vil ikke-livstruende og operationer, der vedrører førligheden blive ramt, siger Inge Pia Christensen.

06:30 Skejby Sygehus har gennem flere måneder aflyst planlagte operationer i en sådan en grad, at sygehuset har måttet skuffe næsten dobbelt så mange patienter, som for to år siden. I december gav formanden for Region Midtjylland, Ander Kühnau (Soc.dem.) denne forklaring. Luk video

Pressede og frustrerede sygeplejersker

Patienter med blandt andet hofte-, knæ- og skulderproblemer samt patienter med eksempelvis urinvejskirurgiske problemer vil derfor blive henvist til nogle af regionens øvrige hospitaler.

- Vi har lavet aftaler med de omkringliggende sygehuse. Aalborg overtager en del rygpatienter, og vi vil sende patienter med urinvejssygdomme til Odense. Desuden har vi lavet aftaler med regionale sygehuse i både Vejle, Herning og Holstebro, for patienterne skal tilbydes lignende forhold, når de får aflyst deres operation, så vi dermed overholder patientrettighederne, siger Inge Pia Christensen.

Læs også Mette Frederiksen på Skejby: Vi skal ansætte flere

Fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital, Jacob Gøtzsche, siger til TV 2, at det er svært at rekruttere specialuddannede sygeplejersker i Region Midtjylland til at varetage de komplekse operationer.

Og det har direkte konsekvens for personalet på Skejby, da sygeplejerskerne skal sikre den bedste kvalitet samt sikkerhed for patienterne.

- Sygeplejerskerne er presset helt ud til kanten, og det har de været igennem en længere periode, siger Jacob Gøtzsche.

Han fortæller, at sygeplejerskerne er frustrerede, fordi de ikke kan nå mere, end de allerede gør.

Sterilcentral kører på 90 procent

I begyndelsen af december 2018 var der også problemer med aflyste operationer på Aarhus Universitetshospital.

Akut mangel på sterile operationsinstrumenter tvang dengang hospitalet i Skejby til at aflyse 250 ikke-akutte operationer.

Situationen er ikke lige så grel som før jul, for personalet arbejder nu både hurtigere og mere effektivt. Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Sterilcentralen kunne på grund af driftsproblemer og personalemangel ikke nå at vaske og sterilisere de instrumenter, som kirurgerne skulle bruge under operationerne.

Antallet af mulige operationer på Aarhus Universitetshospital i Skejby er ifølge Inge Pia Christensen i dag stadig udfordret af, at sterilcentralen ikke fungerer 100 procent, men kun omkring 90 procent.

Læs også Stadig bagefter med sterilisering: Mindst 80 operationer aflyses

- Situationen er ikke lige så grel som før jul, for personalet arbejder nu både hurtigere og mere effektivt, siger den sygeplejefaglig direktør.

Dette bliver bakket op af fællestillidsrepræsentanten:

- Der mangler stadig at blive oplært personale i sterilcentralen, og desuden skal alt udstyr køres ind i de daglige arbejdsopgaver. Sammenlagt findes der over 20.000 forskellige instrumenter i alt på sterilcentralen, siger Jacob Gøtzsche.