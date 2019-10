Mads Vad tilbage for en aften: - Det er så underligt ikke at være med

Det mærkeligste er at vågne en fredag morgen uden at skulle lave 'Vild med dans'. I hvert fald for Mads Vad.

For det har den professionelle aarhusianske danser brugt de fleste af sine fredage på, siden han var 21 år gammel.

Nu er han lige blevet 35, og for første gang i 14 år er han ikke en fast del af det program, han elsker.

Han har selv valgt det, men alligevel savner han 'Vild med dans'. For programmet sidder i ham.

Hver fredag ved han, hvad de andre laver. Nærmest på minuttet. Han kender mødetiden, briefingen, danseprøverne.

- Det er så underligt ikke at være med, siger han.

Men når klokken bliver 20, plejer følelsen at fordufte, fordi han bliver opslugt foran fjernsynet.

Her ser Mads Vad med fra sofaen, og på hans mave sover den lille søn, der er grunden til, at han ikke selv danser i år.

Et levende billede på det, han altid har prøvet at indrette sig efter. At ethvert valg indebærer et fravalg.

Sønnen Xander kom til verden i maj 2019. Foto: Privatfoto

Føles som at komme hjem

For fire uger siden fik danseren dog et opkald, som gør, at han denne fredag ikke bare ser på.

Sammen med resten af holdet går han på scenen i Det Kongelige Teater, hvor 'Vild med dans' samler ind til Knæk Cancer.

Mads Vad vender tilbage for en aften som en af de tre professionelle dansere, der de seneste uger har trænet med danskere, som alle har haft kræft inde på livet.

Og på en måde er det som at komme hjem.

Han har været tilbage i træningslokalerne og sammen med de kollegaer, han har arbejdet sammen med i så mange år. Og han har glædet sig til at vågne op i dag for at gøre det, de har gjort så mange gange før. Hele holdet. Sammen.

Men samtidig er der noget større, der overskygger glæden ved at være tilbage for en stund.

Det kan ramme én af os

Da telefonen ringede, var Mads Vad ikke i tvivl om, at han var nødt til at være med.

Han kiggede på sin fem måneder gamle søn, sin hustru og sig selv. Statistisk set vil en af de tre blive ramt af kræft. En fuldstændig uoverskuelig tanke.

- Det er surrealistisk, at sådan noget skulle kunne ramme én af os tre, siger han og nævner sin dansepartner – 53-årige Betinna, der selv har været igennem to barske sygdomsforløb med endetarmskræft.

- Hun har stået lige dér og lever med følgerne i dag. Så jeg glæder mig selvfølgelig til at være tilbage, men at give Betinna en stor oplevelse og at samle penge ind til Knæk Cancer er selvfølgelig endnu større, lyder det fra danseren.

Betinna kommer fra Odder, og derfor har danseparret kunnet klare nogle af træningerne op til fredagens indsamlingsshow på Mads Vads danseskole i Aarhus. Foto: Privatfoto

Det tætte bånd var ikke en selvfølge

Beslutningen om at vende tilbage til 'Vild med dans' for en aften betyder dog, at Mads Vad for første gang har været væk fra sin søn i flere dage ad gangen.

Og trods savnet til sit arbejde, minder det ham om, hvorfor han ikke har fortrudt, at han holder pause denne sæson. For Mads Vad ved, hvordan han er, når programmet kører.

Han kan ikke lade være med at gå 100 procent op i alt omkring hver dans.

Det er sgu ikke sikkert, vi havde fundet det der tætte bånd fra starten, hvis jeg lige pludselig ikke havde været der. Mads Vad

Var han fortsat som altid, skulle han have været væk fra sin familie i Aarhus langt de fleste dage i de fire måneder, han plejer at bruge i København under en 'Vild med dans'-sæson.

- Det kunne jeg slet ikke leve med. Og nu er jeg bare så glad for, at det var den beslutning, jeg tog, siger faren.

Han går til svømning med sin søn. Putter ham og vågner med ham. Kender ham på den måde, han havde drømt om.

- Han har så mange små personlighedstræk, hvor han minder om mig. Han har samme energiniveau. Han snakker i et væk. Og han er bare så glad for sin far, siger Mads Vad.

- Det er sgu ikke sikkert, vi havde fundet det der tætte bånd fra starten, hvis jeg lige pludselig ikke havde været der.

Perspektiv på livet

Og selvom den 35-årige danser har lært en masse om livet af hver eneste af de 13 'Vild med dans'-sæsoner, han har været igennem, kan det ikke sammenlignes med det, han har lært, siden han blev far.

- Jeg har fundet ud af, at alle de småproblemer, som før kunne fylde hele verden, pludselig er sekundære, siger Mads Vad.

- Og hvis jeg kommer tilbage i 'Vild med dans' næste år, så vil jeg også komme tilbage ældre, lidt mere moden og lidt klogere måske. For jeg har fået noget i mit liv, som sætter alt andet i perspektiv, så jeg kan tage det lidt mere roligt, fortsætter han.

Sidste år dansede Mads Vad sig til finalen med skuespiller Molly Egelind. Nogle har også spurgt, hvorfor han ikke vil stoppe på toppen. Men sådan ser Mads Vad det ikke. - Det er ikke den sæson, der skal beslutte om jeg skal lave 'Vild med dans' igen. Hver sæson er sin egen og kan noget nyt, siger han. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Snakken om næste sæson er ikke på bordet endnu. Heller ikke hos Mads Vad. Men han ser det som en mulighed.

For der er den lille dreng, der normalt ligger og sover på hans mave om fredagen, blevet større.