Ligaklub begår lovbrud for at spare kvart million, vurderer ekspert

Det kan få store konsekvenser for dameligaspillerne i Skanderborg Håndbold, hvis de bliver alvorligt skadet under en træning eller kamp.

TV 2 SPORT er i besiddelse af en spillerkontrakt, der viser, at Skanderborg har undladt at tegne en ulykkes- og arbejdsskadeforsikring på spilleren.

Det møder ikke kun kritik fra spillernes fagforening, Håndbold Spiller Foreningen. Det er efter alt at dømme også ulovligt, vurderer en ekspert i arbejdsret, efter TV 2 SPORT har vist ham kontrakten.

- De bindinger, der ligger på spilleren - blandt andet i forhold til sponsortøj, at man skal deltage i træninger, og man skal stå til rådighed for mediedækning og så videre.

- Det peger meget kraftigt i retning af, at der er et lønmodtager og arbejdsgiverforhold. Og det har jeg svært ved at se, at der skulle være tvivl om ved en domstol, siger Christian Højer Schjøler, der er lektor ved Syddansk Universitet og forsker i netop arbejdsret.

TV 2 SPORT er en besiddelse af en spillerkontrakt fra Skanderborg Håndbold for denne sæson. Spilleren er blevet anonymiseret. Foto: TV 2 SPORT

Skader kan smadre livet efter håndbold

Skanderborg Håndbold erkender - efter TV 2 SPORT har forholdt klubben den pågældende kontrakt - at klubben de seneste to år ikke har tegnet forsikring på en eneste spiller i dameligatruppen, hvor 14 af spillerne ifølge klubben får penge for at spille håndbold.

- Hvis man for eksempel som målmand får en hjernerystelse, der gør, at man ikke bare er ukampdygtigt, men ikke ville kunne passe et arbejde, vil man være voldsomt på spanden i forhold til at få en dækning fra arbejdsmarkedets erhvervssikring, som alle andre mennesker, der passer et arbejde, har. Derfor vil man være rigtig dårligt stillet i årene frem – også efter håndbolden. Så det er ekstremt vigtigt – og et kardinalpunkt for os, at man sikrer alle håndboldspillerne, der har en ansættelseskontrakt, fastslår Michael Sahl Hansen.

Giver årsløn på fem kroner under minimumsgrænse

Alle arbejdsgivere i Danmark har pligt til at tegne en ulykkes- og arbejdsskadeforsikring for deres ansatte. Men Skanderborg Håndbold mener ikke, at klubben er arbejdsgiver for sine dameligaspillere, da ingen af dem tjener 12.000 kroner eller mere om året på at spille håndbold.

12.000 kroner er den grænse, som Dansk Håndbold Forbund (DHF) har sat for, at en kontrakt skal registreres hos forbundet og være omfattet af dansk håndbolds såkaldte ligareglement. Spilleren, hvis kontrakt TV 2 SPORT er i besiddelse af, får en årsløn på 11.995 kroner - altså bare fem kroner under DHF's grænse.

Det beløb tjener samtlige 14 damespillere, der får penge for at spille håndbold i Skanderborg, har klubbens formand Jens Christeisen efterfølgende fortalt TV 2 SPORT.

- Og derfor er det ikke et arbejdsgiverforhold, lyder forsvaret fra Jens Christensen, der har været formand i Skanderborg Håndbold i over 30 år og i mere end et årti også var formand for klubbernes organisation Divisionsforeningen. I sommer blev han kåret til årets leder i dansk håndbold.

Men Jens Christensen og Skanderborg tager fejl, forklarer Christian Højer Schjøler fra Syddansk Universitet. Det er slet ikke Dansk Håndbold Forbunds grænse på 12.000 kroner, der afgør, om Skanderborg er arbejdsgiver eller ej.

- Den (grænsen, red.) betyder ikke noget i forhold til en vurdering af loven. Det, som jeg kan læse mig til, er, at ligareglementet siger, at kontrakten skal vise, at der er tegnet forsikring for spilleren i tilfælde af, at den kommer op over den grænse, du nævner. Men det har ingen indflydelse på vurderingen efter loven, fastslår eksperten i arbejdsret.

En regning på op mod en kvart million

Det afgørende er derimod, om klubben har en såkaldt 'instruktionsbeføjelse' over spilleren - altså om klubben har ret til at fortælle spilleren, hvad hun skal gøre på bestemte tidspunkter - og hvor mange bindinger og forpligtelser, der er beskrevet for spilleren i kontrakten. Derfor er Christian Højer Schjøler heller ikke i tvivl om, at Skanderborg juridisk set er arbejdsgiver for spillerne og skal forsikrer dem.

- Ud fra kontraktens vilkår er det min opfattelse, at klubben er arbejdsgiver over for den her spiller. Det baserer jeg på, at der er en række bindinger på spilleren. Blandt andet skal spilleren dukke op til træninger og til kampe, spilleren skal iføre sig sponsortøj og må for eksempel ikke tage sit eget tøj på i forbindelse med mediedækning. Det er alt sammen vilkår, der tyder på, at der er lagt nogle bindinger på spilleren, som tyder på et ansættelsesforhold, forklarer han.

Han bemærker også, at klubben betaler feriepenge til spilleren, og at der ifølge kontrakten bliver betalt A-skat af lønnen.

Jens Christensen fastholder dog, at det er en 'tolkning' af loven, om Skanderborg er arbejdsgiver eller ej. Klubben er ikke enig med eksperten - og understreger også, at de forpligtelser, som spillerne har ifølge kontrakten, slet ikke gælder i virkeligheden, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Skanderborg-formanden lægger heller ikke skjul på, at klubben ikke har råd til at forsikre damespillerne.

- Det vil være en omkostning på minimum 225.000 kroner om året, og det overstiger de rammer, som vi mener, det vil være forsvarligt at indgå i, siger Jens Christensen, der også sparer et gebyr på 1.783 kroner per kontrakt, fordi Skanderborgs kontrakter ikke registreres hos DHF.

Skanderborg Håndbold udbetaler dog mere end 12.000 kroner til nogle spillere. Den spiller, hvis kontrakt TV 2 SPORT er i besiddelse af, har ved siden af sin spillerkontrakt også en kontrakt som 'mentor' i klubbens ungdomsafdeling.

