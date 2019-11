Lene Beier i skænderi med landmand på tv – nu undskylder de begge

Midt i den fredelige jyske natur ved Martin Danielsens gård i Østjylland gik bølgerne pludselig højt mellem landmanden og værten Lene Beier i sæsonfinalen af ’Landmand søger kærlighed’.

- Jeg er pissed off. Virkelig, lød det fra en tydeligt frustreret Martin Danielsen til værten Lene Beier, da de to talte på tomandshånd på marken.

Baggrunden for skænderiet skulle findes i noget, Martin Danielsen havde sagt til sine to dates, da kameraerne var slukkede.

En af Martin Danielsens tre dates, Carina, havde nemlig valgt at trække sig, kort før landmanden skulle have skåret de tre kvinder ned til to. Et valg, han altså slap for at træffe, da Carina valgte at gå selv.

De to tilbageværende kvinder, Kristinna og Majbritt, ville dog gerne have at vide, hvem landmanden ville have valgt.

Martin Danielsen fortæller, at han følte sig ”sat i en klemme” af kvinderne. Især Kristinna, som meldte ud, at hun ville tage hjem, hvis ikke hun fik det at vide.

Han valgte derfor at indvie pigerne i, at det var Majbritt, han ville have valgt fra. En samtale, der fandt sted væk fra kameraerne.

- Jeg var en presset mand, forklarer Martin Danielsen i dag til TV 2.

Da landmanden Martin Danielsen skal til at vælge en date fra, trækker den ene af kvinderne sig på grund af følelser af tvivl. Foto: TV 2

Blev overrasket af spørgsmål

Lene Beier konfronterede derfor Martin Danielsen på kamera med spørgsmålet om, om Martin Danielsen havde sagt til Majbritt, det var hende, han ville have valgt fra.

Martin Danielsen svarede først ”ja, det har jeg,” for derefter at sige ”stop” og gå væk fra kameraet.

- Jeg var slet ikke forberedt på de spørgsmål, Lene stillede mig der. Der skete så mange ting i den uge, også bag kameraet, som gjorde mig til en i forvejen presset mand, siger Martin Danielsen.

Han forklarer, at han i situationen også blev overrasket over, at værten overhovedet kunne finde på at spørge ind til ting, der ikke er sket på kamera.

36-årige Martin Danielsen driver et landbrug i Østjylland. Han meldte sig til 'Landmand søger kærlighed' for at finde den kvinde, han skulle stifte familie med. Foto: TV 2/BLU

- Det gjorde mig lidt irriteret, og derfor kom jeg til at sige hårdt fra over for Lene, siger Martin Danielsen.

- Der var så mange følelser i spil.

Lene Beier: - Mit job er at få seerne med

Som vært på ’Landmand søger kærlighed’ er Lene Beier vant til at stikke til landmændene, gå dem på klingen og stille de svære spørgsmål, når det er nødvendigt.

Det var også derfor, værten konfronterede Martin Danielsen med det, han havde sagt til kvinderne, efter kameraerne var slukket.

Det er også min opgave at formidle til seerne, hvad der foregår. Lene Beier

Der er nemlig en aftale mellem programmet og landmændene om, at de ikke fortæller om de afgørende valg, inden de skal træffes.

- Min primære opgave på ’Landmand søger kærlighed’ er selvfølgelig at hjælpe landmændene med at finde kærligheden, siger Lene Beier.

Ifølge Lene Beier er det en del af værtsrollen i 'Landmand søger kærlighed' at sørge for, at seerne forstår alt, hvad der foregår - også bag kameraet. Foto: TV 2/BLU

- Men næstefter det er det også min opgave at formidle til seerne, hvad der foregår, siger Lene Beier.

Hun forklarer, at hvis der sker vigtige ting væk fra kameraerne, er hun nødt til at hive det frem for at få seerne med.

- Landmændene må selvfølgelig gerne være ærlige og tale med kvinderne væk fra kameraet. Men der må ikke ske væsentlige ting, som ikke bliver forklaret, siger Lene Beier.

Havde fejltolket situationen

Da Lene Beier konfronterede Martin Danielsen med den samtale, han havde haft med Kristinna og Majbritt, kom det bag på hende, at han tog det så nært.

- Det var kun ment som en kærlig irettesættelse, siger Lene Beier.

Hun forklarer, at hun tit har en drillende omgangstone med landmændene, og at hun også havde det med Martin Danielsen under optagelserne.

Martin Danielsen fortæller, at han i dag fortryder, at han reagerede, som han gjorde. Foto: TV 2/BLU

- Men her kom jeg til at trykke på nogle knapper, og det var altså ikke med vilje, siger Lene Beier.

Ifølge hende havde hun fejltolket situationen og Martin Danielsens humør.

- Jeg troede simpelthen, han ville tage det helt anderledes, siger hun.

Fortryder i dag

Martin Danielsen fortæller, at han i dag fortryder, at han reagerede, som han gjorde.

- Jeg fortryder, hvordan jeg fik talt til et andet menneske. Men jeg følte mig bare presset, siger Martin Danielsen.

Jeg fortryder, hvordan jeg fik talt til et andet menneske. Martin Danielsen, landmand, Randers

- Jeg ved jo godt, hun selvfølgelig skal have svar, og at det er hendes job som vært at gå mig på klingen.

Også Lene Beier fortryder, at det endte, som det gjorde.

- Jeg tror, han syntes, det var ufølsomt af mig, og det var det også. Men det var altså helt ubevidst.

De bekræfter begge, at de er blevet gode venner igen efter den ophedede situation under optagelserne.

Følg Martin og de andre landmænd i 'Landmand søger kærlighed' på TV 2 og TV 2 PLAY.