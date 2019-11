Ledende nationalsocialist varetægtsfængslet for hærværk mod jødiske gravsten

En af de anholdte i sagen om antisemitisk hærværk er en 38-årig mand fra Hobro, der er ledende medlem af den nynazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Både han og den 27-årige mand fra Randers, der også er anholdt, nægter sig skyldige. De to er nu varetægtsfængslet i fire uger. Det er sket ved et grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Det er kommet frem i et grundlovsforhør i Retten i Randers.

De er mistænkt for at have medvirket til at hælde maling over 84 jødiske gravsten på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers, væltet nogle af gravstenene samt at have begået hærværk mod en Sparekassen Kronjyllands bygning, som er pyntet af en davidsstjerne.

Ved grundlovsforhøret i dag kom det frem, at politiet hos begge mænd har fundet jakker med grønne malerpletter. De har desuden fundet sko med maling på, grøn maling og pensler med rester af maling hos den ene af dem.

Derudover er en SMS-korrespondance mellem de to mænd også en del af bevismaterialet. Her skriver de om balloner, der skulle bruges til at have malingen i.

Den Nordiske Modstandsbevægelse, der også er kendt som Nordfront, kalder sig for en 'en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation'.

I retten sluttede dommeren af med at sige, at en varetægtsfængsling ikke er ude af proportioner, fordi strafferammen på den slags forbrydelse, de to mænd er mistænkt for er på seks år.

Varetægtsfængslingen skal desuden modvirke, at de to mænd kan vanskeliggøre opklaringen og advare andre i deres netværk om, at politiet har dem i søgelyset.

Israels ambassadør ikke overrasket over hærværk

Benny Dagan er ambassadør fra Israel i Danmark og besøgte for nyligt Østre Kirkegård i Randers, hvor hærværket fandt sted, sammen med kirkegårdsleder Thue de la Cour.

- I virkeligheden var det nok bare et spørgsmål om tid. Det er et wakeup-call til os alle om, at vi skal tage antisemitisme meget mere alvorligt. Undersøgelser viser, at der er en dramatisk stigning af antisemitiske hændelser, siger Benny Dagan til TV2 Østjylland.

Han peger på en generel tendens i Europa, som han mener i stigende grad er plaget af antisemitisme, som i hans øjne bør tages meget mere seriøst, end det bliver i dag.

- Vi ser kun toppen af isbjerget. Mange hændelser bliver ikke anmeldt, fordi folk er bange eller ikke tager sig tid til at kontakte politiet.

Politikere fordømmer hæværk

Flere politikere har været ude og fordømme hærværket på krystalnatten, herunder statsminister Mette Frederiksen.

Ovenpå det grove hærværk i weekenden skrev hun i søndags på Facebook, at angrebet på en jødisk gravplads var et angreb ikke kun de danske jøder, men i samfundet.

Det gør mig ondt at tænke på, hvordan det må være, at se sine elskedes sidste hvilested udsat for så modbydeligt hærværk. Mette Frederiksen, statsminister

- Det gør mig ondt at tænke på, hvordan det må være, at se sine elskedes sidste hvilested udsat for så modbydeligt hærværk.

Også Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, har i søndags været ude og fordømme handlingen. Han kalder det uanstændigt og uacceptabelt, at danske jøder skal hånes - det skriver han på Twitter.

- Jeg håber, at politiet hurtigt får opklaret, hvem der står bag, så gerningsmændende kan blive straffet.