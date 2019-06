Lars Larsen takker af: Når man rækker efter stjernerne, får man ikke beskidte fingre

Lars Larsens næse for godt købmandskab blev grundlagt allerede i skoletiden. Her påbegyndte han sine første småforretninger. Han slagtede grise for en tier pr. styk hos en slagter. Arbejdede som bydreng. Og købte malerlærreder for 25 kroner og solgte dem videre for 50.

Fredag meddelte den 70-årige stifter og bestyrelsesformand for Jysk, at han træder tilbage, efter at han har fået konstateret leverkræft. Formandsposten overlader han til sin søn, Jacob Brunsborg.

Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, overtager posten som bestyrelsesformand i Jysk. Foto: Jysk

Mobberi satte gang i ambitionerne

Dermed afslutter Lars Larsen 40 års glorværdig karriere som en af Danmarks største og rigeste forretningsmænd og som hele Danmarks jyske købmand, der altid er klar med "et godt tilbud til dig".

Passionen for en god forretning blev allerede grundlagt i barndomsårene, selvom det bestemt ikke lå i kortene, at Lars Larsen fra Thy skulle blive blandt Danmarks rigeste mænd.

Det betyder rigtig meget for alle i Jysk, at det er et familiemedlem, der nu tager over, siger Communications & CSR Director i Jysk, Rune Jungberg Pedersen.

Han voksede op i en familie, der "ikke bare var fattige, men fattige". Han boede sammen med sin mor og tre ældre søskende og måtte gå i skole i sine søskendes aflagte tøj, der var stoppet og lappet. Og dét var noget, 'Lille Lars' blev mobbet med.

- Det var måske dér, jeg tænkte; "jeg skal vise dem". Det gav mig en drivkraft til at komme i gang med noget, fortalte han i et interview med TV 2.

"Alle mennesker sover"

Som ung kom han i lære hos en manufakturhandler i Thisted og fik hurtigt blod på tanden i forhold til at ville stifte sin egen forretning.

Ideen til hans egen forretning kom til ham som 28-årig: Han ville sælge dyner og senge, og helst lidt billigere end konkurrenterne. For som han selv formulerede det: ”Jeg har fundet ud af, at alle folk sover”.

Lars Larsens far døde, kort inden han blev født. Han har flere gange fortalt, hvordan han voksede op med en psykisk syg mor, som han og hans søskende flere gange måtte forhindre i at begå selvmord. Foto: Niels Ahlmann Olesen - Ritzau Scanpix

Han satsede alt, hvad han ejede og havde, også huset, som han dog måtte have konen Kristine Brunsborgs velsignelse til.

Det er den eneste måde at få succes på. Det fortæller han gerne til unge iværksættere, der i dag kommer og beder om hans økonomiske hjælp. Han har tidligere udtalt til iværk-tv.dk, at han altid stiller dem samme spørgsmål, før han investerer en krone:

- Hvad har du selv investeret i din virksomhed? Har du hus? Har du bil? Hvis du ikke har puttet alt, hvad du har, i virksomheden, skal jeg heller ikke have noget investeret. Du skal turde satse alt.

Konen kom i butikken, og børnene lagde håndklæder sammen

2. april 1979 åbnede han sin første Jysk Sengetøjslager-butik i Aarhus. Den blev en stor succes, og blot fem år senere åbnede han de første butikker i Tyskland og på Grønland.

For det skulle vise sig, at Lars Larsen havde ret. Alle folk sover, og de ville gerne købe senge og dyner billigt hos Jysk. Faktisk ville de også gerne købe møbler og boligtilbehør, som butikken også begyndte at forhandle.

Lars Larsen foran Jysk Sengetøjslager i januar 1988. Foto: Ulrich Borch - Ritzau Scanpix

Jysk kom til at fylde alt i Lars Larsens liv. Hans kone sagde sit job op for at arbejde i forretningen.

Også weekenderne tilbragte de sammen i butikkerne, hvor deres to børn, Jacob og Mette Brunsborg, fik lov at hoppe på madrasser og stable håndklæder.

Lars Larsen og hans hustru, Kristine Brunsborg, der stadig arbejder i Jysk-butikken. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Butiksåbningerne fortsatte i hastigt tempo, og Jysk ekspanderede til Grækenland, De Forenede Arabiske Emirater, Thailand og Storbritannien. I dag har Jysk 2700 butikker fordelt på mere end 40 forskellige lande. I 2019 havde virksomheden et overskud på 3,6 milliarder kroner, og Lars Larsens familie vurderes til at være den fjerde rigeste i Danmark.

Drømmer endnu større

Men Lars Larsens ambitioner fortsætter. Jysk skal blive ved med at vokse, og planen er simpel: De skal være de største i verden. Gerne større end McDonald's og Ikea. Det har han, efter eget udsagn, skrevet ind overalt i sit testamente. Og hvis ikke børnene fører det ud i livet, ”får de tæsk”.

Lars Larsen elsker at spille golf og har spillet hos Himmerland Golf & Spa Resort i mange år. Men han kunne ifølge eget udsagn ikke tåle at se på en dårlig forretning og blev derfor partner og senere eneejer af stedet. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

De, der beskylder ham for storhedsvanvid, tager, ifølge Lars Larsen, fejl. Der er endnu engang tale om godt gammeldags købmandskab.

- Vi skal være stærkest, ellers dør vi. Det er ikke storhedsvanvid. Jeg er en nøgtern købmand, der ved, det er nødvendigt at blive større. Der bliver færre og færre konkurrenter, men dem, der sidder tilbage, er voldsomt store. Derfor er jeg også nødt til at være det, har han tidligere udtalt til DR 1.

Han har dog ved flere lejligheder indrømmet, at det måske er utopi at tro på, at Jysk kan blive større end for eksempel konkurrenten Ikea. Men ambitionen er vigtigt at have, både for ham selv og de ansatte.

For som han selv siger:

- Måske når vi det ikke helt, men når man rækker ud efter stjernerne, får man til gengæld ikke skidt på fingrene.