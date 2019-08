Lang række af sommerdage på vej - så varmt bliver det i næste uge

Man kan roligt begynde at finde både sommertøj og badetøj frem igen. Den næste uge bliver nemlig meget varm, og badevandet bliver mere og mere indbydende.

Bortset fra en periode med regn i Nord- og Vestjylland torsdag, så byder den næste uges tid på tørvejr og masser af sol.

Prognose torsdag klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Torsdag vil et mindre regnvejr betyde, at det bliver køligt i Nordvestjylland, hvor der også blæser en frisk sydvestenvind. I den sydlige og østlige del af landet vil der være lange perioder med sol, mere rolige vindforhold, og temperaturerne når op mellem 20 og 23 grader.

Prognose fredag klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Fredag vil man opleve smukt sommervejr i hele landet med temperaturer mellem 20 og 24 grader. Vi har i år foreløbigt fået 26 meteorologiske sommerdage, som er defineret ved at temperaturen på en af DMI's officielle målestationer når op over 25 grader.

Fredag holder vi os sandsynligvist under de 25 grader, men herefter følger en række af meteorologiske sommerdage.

Prognose lørdag klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Sommerweekend med badevejr

I weekenden når temperaturen både lørdag og søndag op over 25 grader, og det bliver varmest på søndag. Vinden bliver svag fra syd og sydøst, samtidig med solen skinner næsten uhindret.

Kombinationen af sol og svag vind gør vandet indbydende, og mange danskere kan tage sig en behagelig sensommerdukkert.

Prognose søndag klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Årsagen til det fine sommervejr er et højtryk, som sørger for stabilt og roligt vejr over Danmark. Sammen med et lavtryk syd for Island trækker højtrykket varmere luft op over Danmark, hvilket også giver varmt og solrigt vejr til Danmark i begyndelsen af næste uge.

Prognose lørdag. Højtryk og varme over Danmark og store dele af Europa. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Syvdøgnsskema fra torsdag den 22. august til onsdag den 28. august. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Endnu varmere i begyndelsen af næste uge

Normalt viser vi kun femdøgnskort, men højtrykket betyder, at vejrudsigten er mere sikker end sædvanligt. Det er ret sikkert, at det fortsætter med at være varmt, men usikkert hvor meget sol der kommer.

Nogle prognoser har regnbyger mandag og tirsdag, mens andre har solrigt vejr. Termometrene når sandsynligvis op omkring 27-28 grader de steder, det bliver varmest.

Prognose mandag klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Prognose tirsdag klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET