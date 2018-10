Kvinder opkøber og brænder kontroversiel bog om børneputning

En gruppe kvinder har nu taget kampen op mod en efterhånden meget omdiskuteret bog.

Bogen, ’Godnat og sov godt’, som blev udgivet i 2006, rådgiver forældre om en puttemetode, der bygger på, at forældrene skal følge et nøje tilrettelagt skema for, hvornår de må gå ind til deres puttede barn - uanset om barnet græder eller ej.

Formålet er at lære småbørnene at falde i søvn uden at blive vugget, aet på ryggen, ammet eller på anden måde hjulpet til det af sine forældre.

Nogle mener, metoden er god og effektiv. Andre sammenligner den med omsorgssvigt. Kvinderne, som i fællesskab forsøger at få fjernet bogen fra boghylderne, tilhører sidstnævnte gruppe.

- Der er nogen, der er nødt til at forsøge at sætte en stopper for metoden. Vi føler, at vi har et ansvar for at være børnenes talerør, fortæller Luna Munk, der er administrator i facebookgruppen ’Farvel til ’Godnat og sov godt’-bogen’.

Hun har sammen med flere end 800 andre kvinder i gruppen koordineret aktioner, hvor de opkøber brugte udgaver af bogen og skiller sig af med dem - blandt andet ved at brænde dem.

Hun anslår, at gruppen indtil videre har destrueret mellem 50 og 100 bøger. Selv har den 25-årige mor fra Randers stået for fire af afskaffelserne.

- Vi håber lidt, at vi kan være med til at sætte fokus på metodens risici, så vi kan komme væk fra den. Vi håber, at det vil give nogle refleksioner rundt omkring hos forældre.

Forlag vil ikke handle

I Facebook-gruppen lyder det, at man vil kontakte forlaget bag og gøre opmærksom på bogens negative ry og skadelige effekt.

OM BOGEN 'Godnat og sov godt' er skrevet af den spanske læge Eduard Estivil, som tager udgangspunkt i "cry it out"-metoden. Metoden er opfundet i 80'erne af den amerikanske læge Richard Ferber, der leder søvncenteret på Children's Hospital i Boston. Bogen er udgivet på 23 forskellige sprog.

'Godnat og sov godt' blev udgivet i Danmark 2006 af Borgens Forlag og fulgte med, da Gyldendal overtog forlaget i 2013.

Gyldendal kan ikke svare på, hvordan man ville se på bogen, hvis de fik tilbudt at udgive den i dag. De har dog ingen planer om at fjerne den fra deres kartotek.

- Mange er tilsyneladende fortsat interesserede i at købe bogen og stifte bekendtskab med dens principper, og derfor er ’Godnat og sov godt’ stadig på hylderne her i 2018, skriver Mette Korsgaard, redaktionschef på Gyldendal, i et skriftligt svar.

Hun minder om, at da bogen oprindeligt blev udgivet i Danmark, var det med faglige anbefalinger fra sundhedsplejersker, der læste den. Siden har holdningerne til børns sunde soverutiner muligvis ændret sig, og man kan være enig eller uenig i bogens metode, lyder det fra forlaget.

- Vores rolle som forlag er ikke at plædere for hverken det ene eller det andet synspunkt, men at udgive bøger af faglig eller litterær kvalitet. At ’Godnat og sov godt’ skulle være direkte sundhedsskadelig, er vi ikke bekendt med, men hvis facebook-gruppen kender til fagpersoner, der med vægt understøtter dette synspunkt, er vi selvfølgelig interesserede i at høre dem, siger Mette Korsgaard.

Modstridende forskning

Flere internationale studier har berørt 'Godnat og sov godt', og resultaterne har bevist både positive og negative effekter ved metoden.

Kritikere advokerer for, at det kan skade hjernen permanent og ødelægge barnets evne til senere i livet at tackle stress, hvis det får lov at græde længerevarende.

Samtidig peger de på forskning, der viser, at børn med depressive, fraværende mødre senere får problemer med at håndtere stressende situationer. De resultater er fundet ud fra forsøg med rotteunger, der fjernes fra deres mødre og i lang tid vedbliver at have højt stressniveau.

Luna Munk, der er administrator i facebookgruppen ’Farvel til ’Godnat og sov godt’-bogen’. Foto: Privatfoto

Andre videnskabsfolk, der har forsket i ’kontrolleret trøst’, som metoden mere videnskabeligt kaldes, siger at den er uskadelig.

Forskningsforsøg fra Royal Children’s Hospital i Melbourne, Australien, har af flere omgange undersøgt, om der er bivirkninger ved at lade sit barn græde og ikke give trøst, når det skal falde i søvn.

I 2007 viste deres resultater, at ’godnat og sov godt’ på den korte bane var effektiv til at give børn bedre sovevaner. I 2012 kom en opfølgning, hvor man havde fulgt 328 småbørn med søvnproblemer og konkluderet, at der efter fem år ikke var nogen forskel i børnenes mentale helbred, stressniveauer og i forholdet mellem barn og forældre.

- Små børn der græder, det er ikke godt

Den danske Sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab Else Guldager rådgiver mange forældre, der oplever søvnproblemer hos deres børn. Og hun er ikke fan af 'Godnat og sov godt'.

- Ingen fagpersoner, der har dybt kendskab til børns udvikling, vil sige, at man roligt kan lade sit barn græde og roligt følge rådene i bogen, siger Else Guldager.

Ikke kritik af andre forældre

Personerne bag facebook-gruppen, der vil fjerne 'Godnat og sov godt', understreger selv, at formålet absolut ikke er at lege ”morpoliti” over for andre, ligesom de heller ikke vil hverken fornærme eller blande sig i andre forældres opdragelse.

- Det skal overhovedet ikke forstås som en kritik, men i stedet som en erkendelse af, at vi alle har forskellige børnesyn. Vi respekterer alle tilgange til børn - bare ikke den - og vi er sikre på, at folk kun benytter den, fordi de ikke er oplyst om farerne ved det.

Luna Munk er ikke det mindste i tvivl om, at de studier, der viser, at metoden er skadelig for barnet, har fat i den lange ende. Selv har hun derfor valgt at sove sammen med sine børn, ligesom hun heller ikke tøver med at ae dem, hvis det er det, de har brug for.

- Jeg siger ikke, det er den eneste rigtige måde at gøre det på, men det er i hvert fald bedre end metoden fra bogen.