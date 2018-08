Kronprinsen på scenen ved Smukfest sender et klart signal, siger ekspert

Kort før midnat natten til fredag fik Smukfest sig en på opleveren, da kronprins Frederik dukkede op på under Nephew-koncerten.

Her skulle Kronprinsen afgøre hvilken del af pladsen foran hovedscenen, der havde vundet den obligatoriske sangkonkurrence under nummeret "Worst/Best Case Scenario".

Den handling er et meget klart signal til den danske befolkning, mener kommunikationsrådgiver Sune Bang.

- Han er i øjenhøjde med sit publikum. Det er folkets kommende konge, siger han Go' aften Danmark.

Kronprins Frederiks gæsteoptræden på scenen ved Smukfest er endnu et eksempel på, at vi i Danmark har fået et monarki, som er blevet moderne, hvor der er kommet flere personlige interviews, flere kig ind i privaten og hverdagsoplevelser på sociale medier.

Det blev aller tydeligst i foråret, da Kronprinsen fik hele Danmark til at snøre løbeskoene til Royal Run.

- Han er en person, der er lidt anderledes end andre royale folk, vi ser. Det her er ikke et led i en strategi, det er en person, der er mere uformel, end dem vi er vant til at se, siger Sune Bang.

Han pointerer også, at når kronprins Frederik ofte bliver placeret i en formel rolle, så er han ikke lige så naturlig.

VIDEO: Se kronprins Frederik indtage scenen under Nephew-koncerten på Smukfest:

Meget beruset kronprins Frederik med Nephew på scenen (Smukfest 2018)

Folkelige eller almindelige

Kronprinsen bliver som regel hyldet, når han optræder i situationer som de to beskrevet oven for. Samtidig er det også blevet bemærket, at hans nevø prins Nikolaj har fået sig et normalt arbejde som model, hvor han tjener sine egne penge.

Eksemplerne giver et nyt image til det danske kongehus. Samtidig er der dog også en hårfin grænse for de royale.

- Hvis de bliver for folkelige og lidt for almindelige med jobs som os andre, så er de jo ikke kongelige længere. På den anden side må de heller ikke blive så kongelige og distanceret, at de bare tager vores penge, siger Sune Bang.

Det danske kongehus er også blevet meget aktiv på det sociale medie Instagram, hvor der næsten dagligt bliver lagt billeder op af blandt andet Kronprinsesparrets børn. Men også her er der en grænse.

- Hvis vi kommer helt ind i privaten, så er der en risiko for, at vi begynder at kede os, og vi ikke længere synes, at det er interessant. Der skal være en distance, og vi skal føle, vi er tæt på dem.

Til venstre kronprinsesse Mary i Knuthenborg Safaripark. Til højre Dronningen på Gråsten Slot. Foto: Kongehuset

Generationsskifte

De billeder som kongehusets lægger ud på Instagram viser dog også den bevægelse, der er sket i kongehuset. Tydeligst eksemplificeret ved at sammenligne billeder af Dronningen og Kronprinsefamilien.

Hvor et billede af Dronningen virker opsat og taget af en fotograf, er de tilsvarende af kronprinsesse Mary personlige og taget med en iphone.

00:17 VIDEO: Se kronprins Frederik på scenen på Smukfest sammen med Nephew. Luk video

- Det er den balance, der er ved at ændre sig, og selvom der er rådgivere, så er det i sidste ende deres egen beslutning med de her billeder, siger Sune Bang.

Billederne af kronprins Frederik fra Smukfest kan muligvis få nogen til at mene, han ikke var helt ædru, men den reaktion vil kommunikationseksperten ikke blæse op.

- Nogen vil sige, han er meget fuld, andre at han har det sjovt. Men det er jo ikke en skandale, og der er ikke ballade. Vi vil jo gerne have ham tæt på, Hvis han var faldet ned af scenen eller havde gjort noget upassende, så havde det været en anden historie, siger Sune Bang.