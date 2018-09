Kraftigt regnvejr på vej mod Danmark

Efter snart en uge hvor vi har kunnet nyde varmt sensommervejr, skal vi nu til at forberede os på mere almindeligt efterårsvejr med regn og rusk.

Det sommervarme septembervejr med temperaturer mellem 20 og 24 grader får en brat afslutning, når en koldfront i løbet af det kommende døgn skal passere Danmark fra vest.

er når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter. Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.

Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder mellem lynet og tordenbraget, kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.

Torsdag eftermiddag befinder koldfronten med udbredt regn sig over den østlige del af Nordsøen, og i nattens løb bevæger den sig gradvist ind over Jylland.

Her kan man allerede i nattetimerne opleve både kraftig regn og måske også torden.

I hele Jylland er der varsel for kraftig regn og torden, fredag. Desuden er der risiko for lokale skybrud. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Kan give kraftig regn og skybrud

Det udbredte regnvejr bevæger sig videre ind over landet fredag morgen, hvor man over den østlige del af Jylland og på Fyn kan få store regnmængder. Efter middag fortsætter regnvejret mod Sjælland, hvor man går en våd eftermiddag i møde.

Regnen kan mange steder – og især i den vestlige del af landet – være kraftig og med torden. Desuden kan der forekomme lokale skybrud, da der kan være områder i regnvejret, hvor nedbørintensiteten bliver særlig høj.

Samlede nedbørsmængder frem til fredag aften klokken 23. Foto: TV 2 VEJRET

Udsigten til det våde vejr har fået TV 2 VEJRET til at udsende et varsel om kraftig regn samt risiko for skybrud.

Samlet set kan der, når fredagen er omme, være faldet mellem 10 og 20 milimeter regn i Østjylland.