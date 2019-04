Temperaturen i Danmark stiger mere end på resten af Jorden

Vi får det varmere og varmere - ikke kun globalt - men også i Danmark, hvor temperaturen i de seneste 20 til 30 år er steget mere end dobbelt så meget som på resten af Jorden.

Dermed er Danmark et af de steder, hvor temperaturen stiger mere og hurtigere, end man ser det andre steder på kloden.

De danske klimadata går tilbage til 1873 og beskriver udviklingen siden da.

Sammenligner man dem med temperaturmålinger for resten af Jorden, får vi et billede af, hvorledes den globale opvarmning har ramt Danmark.

Set over perioder på 30 år er temperaturen i Danmark i årene fra 1901-30 og frem til perioden, der dækker de seneste tre årtier fra 1979-2018, steget med 1,17 grader.

I samme periode er den globale temperatur steget med 0,77 grader.

Dermed er temperaturen i Danmark inden for de seneste omtrent 100 år steget med 0,4 grader mere, end man i gennemsnit har oplevet det.

30 års glidende middeltemperatur for Danmark (rød) og globalt (blå). Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Globalt set er temperaturen alene i de seneste 30 år steget med 0,43 grader, mens den i Danmark er steget med hele 1,02 grader.

Det er en forskel på 0,59 grader, det er blevet varmere i Danmark end globalt inden for de seneste 30 år.

Så meget er temperaturen steget i Danmark i forhold resten af Kloden - over perioder på 30 år. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Den kraftigste temperaturstigning både globalt og i Danmark er sket inden for de seneste 20 år, hvor temperaturen på kloden som helhed er steget med 0,52 grader.

I Danmark har vi i samme periode oplevet en temperaturstigning på hele 1,2 grader, der, ud over at være mere end dobbelt så meget som opvarmningen er sket globalt, er en temperatur, der betyder, at vi i Danmark i de sidste 20 år har fået det 0,68 grader varmere end resten af Jorden.

Varmerekorder på stribe i det varmere danske klima

Det varmere danske klima udmærker sig ved, at blandt de 20 varmeste år i Danmark siden 1873 finder man 13 af dem i dette århundrede, og siden 1999 har kun et enkelt år været koldere end normalt.

I 2010 havde vi desuden det varmeste år i Danmark, mens 2018 blev det næstvarmeste år siden 1873.

Derudover har vi siden 2000 sat ni nye varmerekorder for årets 12 måneder. Den seneste af dem blev slået så sent som i maj 2018, hvor månedens middeltemperatur nåede 15,0 grader.