Kontroversiel østjysk forsker stiller op for Stram Kurs

Stram Kurs har netop sat to nye kandidater på listen til folketingsvalget.

Det skriver partiet på sin Facebookside.

Den ene er den omstridte 82-årige Helmuth Nyborg, der er tidligere intelligensforsker på Aarhus Universitet, som blandt andet mener, at ikke-vestlig indvandring med tiden vil betyde, at den gennemsnitlige IQ i Danmark kommer til at falde.

Han fik tilbuddet for et par dage siden, men det var partilederdebatten tirsdag aften, der fik ham til at stille op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg blev bekræftet i mit indtryk af, at de eksisterende partiere ikke har prioriteret rigtigt, og at der er behov for at tage de emner op, som Rasmus Paludan gør, siger han.

Han mener, at de vigtigste emner at debattere er demokrati og fertilitet.

- Fordi folk forsvinder, hvis ikke de producerer og får børn, eller hvis IQ'en bliver for lav, lyder det.

Helmuth Nyborg ved endnu, hvilken storkreds han stiller op i.

- Alt kan ske med Stram Kurs

Stram Kurs stiller op til Folketinget for første gang.

Partiet, og særligt Rasmus Paludan, har i de seneste uger fået massiv omtale - blandt andet som følge af uroligheder i forbindelse med Paludans demonstrationer, og det faktum, at partiet i rekordfart har fået indsamlet det krævede antal vælgererklæringer for at blive opstillet.

Læs også Tyvstart: Derfor må valgplakaterne ikke komme op endnu

Og i en meningsmåling fra tirsdag aften - den første siden Lars Løkke Rasmussen tirsdag eftermiddag gik på talerstolen og udskrev valg - står Stram Kurs til 2,1 procent af stemmerne.

Men med en statistisk usikkerhed på +/- én procent kan det gå begge veje.

- Alt kan ske. De kan komme under én, og de kan komme over fire procent. Lige nu bevæger vælgerne sig ret kraftigt ind og ud, sagde Asger H. Nielsen, der er administrerende direktør i analysevirksomheden Megafon, tirsdag aften til TV 2.