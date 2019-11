Kommunerne vil ikke administrere seniorpension

Efter måneders tovtrækkeri er et flertal i Folketinget blevet enige om, at kommunerne midlertidigt skal stå for at administrere ordningen med den nye seniorpension fra nytår.

Der er bare et problem: Kommunerne vil ikke.

- Det her er ikke en opgave, vi ønsker at løse på så kort en horisont. Vi ville skulle ansætte medarbejdere og kort efter fyre dem igen. Det er ikke særlig attraktivt og ikke en ordentlig behandling af medarbejderne, siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for Kommunernes Landsforening, til Ritzau.

En ordning for nedslidte

Seniorpension er en ordning, som den tidligere VLAK-regering vedtog før valget med støtte fra Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Ordningen skal hjælpe dem, der er for nedslidte til at arbejde, men stadig ikke er gamle nok til at gå på pension.

Det her er det værste af alle verdener. Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening

Man kan søge om at komme på ordningen, hvis man har seks år eller mindre til folkepensionen, kun har helbred til at klare sit job i op til 15 timer om ugen og har været 20-25 år på arbejdsmarkedet.

Seniorpensionen vil blive tildelt på baggrund af en lægelig vurdering - og man skal ikke igennem en undersøgelse af, om man kan klare et andet arbejde.

Statslig myndighed er ikke klar

Oprindelig var det ønsket fra partierne bag ordningen, at en ny offentlig myndighed skulle administrere den, men da den ikke kunne nå at blive oprettet til 1. januar 2020, blev man mandag enige med regeringen om at lægge opgaven ud i kommunerne til den nye myndighed er oppe at køre.

- Det skal træde i kraft hurtigst muligt - også selvom vi dermed kommer til at bide lidt i det sure æble og lade kommunerne have ordningen til at starte med, lød det blandt andet fra Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl ved den lejlighed.

Men det er kommunerne altså ikke klar på, siger Jacob Bundsgaard. Hvis de skal have opgaven, vil de have den for bestandig, fastslår han:

- Det her er det værste af alle verdener, hvor vi kommer til at få dårlige løsninger, som er dyre, fordi man skal opbygge dobbelt kapacitet hos os og ATP, siger KL-formanden, der dog erkender, at kommunerne må bøje sig, hvis det politiske flertal på Christiansborg står fast på sin beslutning.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn, men det er endnu ikke lykkes.