Kollapstruet rutebilstation er ikke blevet efterset siden 2010

Aarhus Rutebilstation blev natten til onsdag afspærret på grund af fare for sammenstyrtning i en parkeringskælder under stationen.

Men på trods af, at Aarhus Kommune var bekendt med skader på kælderens tag, er den ikke blevet efterset af fagfolk siden 2010.

Det fortæller chef for ejendomme hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der har ansvaret for eftersyn af rutebilstationen, Katharina Nyborg.

- Der er blevet lavet en rapport i 2010 af Rambøl. I den skriver man også, at der er skader på taget, men man vurderer, at det ikke er uforsvarligt at køre på det. Derfor foretog man sig ikke noget dengang, fortæller hun.

Katharina Nyborg understreger, at parkeringskælderen siden 2010 er blevet besigtiget løbende, men ikke af ingeniører med ekspertise på området. Derfor ved man ikke, hvor længe Aarhus Rutebilstation har været truet af kollaps.

Kælderen, der er i fare for at styrte sammen, løber under størstedelen af Aarhus Rutebilstation. Foto: TV 2

Ifølge Katharina Nyborg skyldes det, at Aarhus kommune gennem det seneste år har arbejdet på planer for, hvordan området omkring stationen skal bygges om. Derfor har kommunen skubbet problemet foran sig, siger hun.

- Man har hele tiden afventet at skulle se, hvad der skal ske i området. Man har vurderet, at det vil være en større reetablering, der skal til. Ved man endnu ikke, hvad der skal ske i området, er det en stor udgift, fortæller hun.

- Man kan godt være kritisk overfor, om vi har passet vores arbejde ordentligt, men det er altid let at være bagklog. Nu reagerer vi i hvert fald prompte, siger hun.

00:44 VIDEO: På trods af, at Aarhus kommune var bekendt med skader på kælderens tag, er den ikke blevet efterset af fagfolk siden 2010. Video: Øxenholt foto Luk video

Kommer bag på Midttrafik

Afspærringen af området skete på baggrund af en vurdering fra rådgivningsfirmaet Orbicon, som konkluderede, at taget i kælderen er i fare for at kollapse og tage en del af stationen med sig. Og ifølge Aarhus Kommune, skal det tages alvorligt.

- Der er en risiko for sammenstyrtning. Vurderingen er, at det kritisk, og at det ikke er forsvarligt at lade rutebiler køre på dækket før vi ar fået lavet yderligere vurdering, siger Katharina Nyborg.

Området, der er afspærret, er skraveret med rødt. Foto: Aarhus Kommune

Ifølge vicedirektør i Midttrafik Mette Julbo blev trafikselskabet natten til onsdag pålagt at lukke arealet af Aarhus Kommune. Selvom busstationen er gammel, kom det alligevel bag på hende.

- Området er fra 1954. Vi vidste godt, at kælderen ikke så for godt ud, men vi havde ikke tænkt, at det var så alvorligt, at det hele skule afspærres, siger hun.

Midttrafik har oprettet midlertidige stoppesteder som erstatning for de, der ligger inde i det afspærrede område, men passagerer skal alligevel forvente en del forvirring.

I juli blev tagoverdækningen ved busholdepladserne fjernet, fordi der også her var alvorlige svagheder i de bærende stolper. Overdækningen havde stået der, siden stationen blev bygget i 1954.

En stor del er spærret ved Aarhus Rutebilstation. Foto: Øxenholt foto