Koldt vejr i Danmark, men maj blev globalt den tredjevarmeste

Mens vi i Danmark havde en kold maj, fortsatte den varme temperatur ufortrødent på globalt plan med en maj måned, der blev den tredje varmeste siden 1880.

Med en global middeltemperatur på 0,81 grader varmere end klimanormalen for perioden fra 1961 til 1990 er maj fortsat i det varme spor, som globalt set har præget de første måneder af 2019. Det oplyser det fælles europæiske Copernicus Climate Change Service.

Temperaturen på Jorden i maj 2019. Foto: ECMWF / Copernicus Climate Change Service

Maj blev globalt set kun marginalt koldere end 2017 og 2016, der er de to varmeste maj måneder målt på jorden, siden målingerne begyndte i 1880.

Maj 2017 var 0,02 grader varmere, mens den rekordvarme maj 2016 var 0,06 grader varmere end maj i år.

Koldt vejr i Europa

Store dele af Europa havde ligesom i Danmark en koldere maj end normalt.

Herhjemme fik vi endda sne i starten af maj, og så sent som i de sidste dage af måneden havde vi hård nattefrost.

Det kolde vejr i Europa kulminerede med snevejr så langt mod syd som på Korsika.

Læs også Efter regn og blæst - de fleste får solrig pinsedag

Det kolde vejr blev dog opvejet af en ekstrem hedebølge med temperaturer over 35 grader i Spanien og Portugal, ligesom store dele af Ukraine og Rusland havde en varm maj.

Således endte maj måned i Europa med temperaturer omkring det normale for måneden.

Også i dele af Canada og USA havde man det koldere end normalt i løbet af maj.

Usædvanlig varme i de arktiske egne

Disse områder med koldt vejr blev dog mere end rigeligt opvejet af den varme, man oplevede i store dele af Grønland, i det nordøstlige Canada og i Alaska.

Efter den næsttidligste start på smeltesæsonen på Grønlands indlandsis havde man i Vestgrønland flere dage med temperaturer nær 20 grader, og den 25. maj viste termometeret ved Grønlands internationale lufthavn i Kangerlussuaq hele 20,1 grader.

Store smeltevandssøer på Grønlands indlandsis ved Kangerlussuaq den 9. maj - få dage efter usædvanligt tidlig smeltesæson var begyndt. Foto: Handout / Ritzau Scanpix

Også i Weddel Havet omkring Antarktis var det usædvanligt meget varmere, end det normalt er i maj.

Varm temperaturtrend fortsætter

Med en varm maj er det nu 25 år siden, vi har oplevet en måned, der har været koldere end normalt.

Den globale temperatur er siden starten af 1900-tallet steget med omkring 0,8 grader, og den største temperaturstigning er sket inden for de seneste 30 år. Og glidende 30 års middeltemperatur.

Læs også Håndboldpiger vasker biler: Vil bekæmpe uhumske træningsforhold

Alene siden 1980 er temperaturen på jorden steget med 0,5 grader.

Det varmeste år er 2016, og vi skal tilbage til 1985 for at finde et år, der globalt set har været koldere end gennemsnittet for perioden 1961 til 90.