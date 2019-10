Koldeste nat så tidligt på efteråret i 24 år

Der er mandag morgen igen rim i græsset, is på bilruderne og nogle steder også rimglatte veje efter en kold nat med hård nattefrost.

Efter vi søndag morgen fik efterårets første nattefrost har natten til mandag været endnu koldere, og i København havde de mandag morgen den laveste temperatur målt så tidligt på efteråret i hele 72 år.

Det er kold og tør polarluft over Danmark, klart vejr og rolige vindforhold der giver den usædvanligt kolde morgen for årstiden. Den kolde luft har specielt givet udbredt frost i de indre dele af landet.

Koldeste nat på denne tid af året i København siden 1947

Selv om det ikke er usædvanligt med nattefrost i starten af oktober, er frostvejr på denne tid af året typisk kun et helt lokalt fænomen, som optræder på 'udsatte steder', og når den kommer, er det typisk kun med kuldegrader lige under frysepunktet.

Det er derfor usædvanligt sjældent vi oplever frost i de store danske byer på denne tid af året.

Det var tæt på mandag morgen, hvor temperaturen omkring København faldt til under frysepunktet, mens den inde i byen akkurat holdt sig lige over de nul grader.

Laveste temperaturer natten til den 7. oktober. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Ved Landbohøjskolen på Frederiksberg var der tidligt mandag morgen 0,2 grader, der er den laveste temperatur målt så tidligt på efteråret i 72 år.

Vi skal tilbage til den 3. oktober 1947 for at finde en lige så kold morgen på denne tid af året, mens vi skal helt tilbage til 1928 for at finde en koldere morgen.

Senest der var nattefrost i København så tidligt på efteråret var den 2. oktober 1918.

Hele landet fik laveste temperatur så tidligt på efteråret i 24 år

På landsplan var nattefrosten også usædvanligt udbredt og hård for årstiden.

I natte- og morgentimerne blev der registreret frost hele 21 steder i landet.

Vi skal helt tilbage til 1. oktober 1995 for at finde en lavere temperatur så tidligt på efteråret end de -3,4 grader, der blev målt i Tylstrup mandag morgen.

Dengang viste termometeret -4,3 grader, og den laveste temperatur i dansk vejrhistorie på denne tid af året blev målt natten til 6. oktober 1897, da temperaturen nåede ned på -7,6 grader.