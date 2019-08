Koldeste dag i over en måned

Selvom mange måske har opfattet sensommeren som ustadig og lidt grå, har det faktisk været ganske varmt vejr. Men nu lakker det mod enden. Tirsdag blev første dag siden 7. juli, hvor ikke en eneste af de officielle målestationer kom op over 20 grader.

Kun en enkelt af stationerne ramte præcis de 20,0 grader på decimalen, og der var det endda en del koldere både nord og syd for stationen.

Læs også Festivalgæster nær druknet: Så meget regn faldt der til Smukfest

- Torsdag 25. juli var vi oppe på 32,8 grader som det højeste i år, mens vi havde den næsthøjeste 30. juni, hvor vi ramte vi 32,7, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Perioden 24. til 26. juli var en decideret hedebølge i Danmark. Den kom samtidig med, at det var over 40 grader flere steder i Europa.

Hvis kigger på den danske sommer som helhed, var der to dage i juni samt fem dage i juli, hvor vi ikke nåede over 20 grader.

01:02 VIDEO: Onsdag vil blive en kølig august dag, hvor de højeste temperaturer i Østjylland kommer op omkring de 18 grader. Luk video

Nu går vi en køligere periode i møde, hvor vi de næste dage kommer til at ligge omkring 16 til 19 grader. Dermed skal der heller ikke meget til, hvis der kommer en måling over 20 grader.

- Der er bare et sted, der skal være over tyve grader. Det vil typisk være i Københavnsområdet, der ligger som en lille varmeø, hvor høje bygninger giver læ, og der er masser af asfalt, der er lettere at varme op end den jyske hede, slutter Jens Ringgård Christiansen.

Generelt har sommeren 2019 budt på 26 meteorologiske sommerdage med over 25 grader og syv såkaldte tropedage med temperaturer over 30 grader.

Læs også Regnfuld uge i vente - her kan man få over en måneds regn