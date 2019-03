Koldere vejr på vej - temperaturen falder over ti grader

Torsdag er det ved at klare op i hele landet, og så venter der os tre dage med varmt martsvejr, hvor temperaturerne torsdag til lørdag kan komme op mellem 13 og 15 graders forårsvarme.

Men selvom man naturligvis skal nyde de kommende dages lune, så er det for tidligt at lægge det varme tøj alt for langt væk.

Læs også Geomagnetisk storm på vej mod Jorden – så kraftig, at man kan se nordlys i Østjylland

Foråret er tiden for store temperaturkontraster i vejret, og det mærker vi i særdeleshed i løbet af weekenden, når en koldfront skal passere Danmark fra nordvest.

I første omgang befinder vi os fortsat i en for årstiden lun luftmasse, og det nyder vi for sidste gang godt af lørdag, hvor temperaturen kan nå 13-14 grader, mens solen fortsat vil skinne over det meste af landet.

Temperaturer lørdag - der er fortsat lun forårsluft over landet med op til 13-14 graders varme. Foto: TV 2 Vejret

Kuriøst nok, så bliver den sidste dag med normaltid (vintertid), den sidste dag med varmt forårsvejr i denne omgang.

Temperaturen falder otte til ti grader nogle steder

Natten til søndag bliver vi nemlig passeret af en markant koldfront, som får temperaturen til at falde meget.

Selve koldfrontspassagen sker i al ubemærkethed natten til søndag - hvor vi samtidig går til sommertid - hvor der falder lidt regn, men søndag morgen står vi op til en helt anden luftmasse.

Temperaturer søndag eftermiddag - en koldfront har passeret Danmark om natten, og temperaturen er halveret. Foto: TV 2 Vejret

I forbindelse med koldfrontspassagen drejer vinden til nordvest, og betydeligt koldere luft blæser dermed ned over Danmark.

Derfor når temperaturerne søndag ikke længere op end mellem fire og otte grader - køligst i den nordvestlige del af landet.

Samtidigt vil der ved vestvendte kyster blæse med op til hård vind, og derfor vil den følte temperatur visse steder nå ned omkring frysepunktet.

Temperaturer mandag eftermiddag. Den kølige luft befinder sig fortsat over os - nogle steder kommer temperaturen ikke over fire graders varme. Foto: TV 2 Vejret

Solskin og nattefrost

Til gengæld kommer solen fortsat til at skinne fra en næsten skyfri himmel, og oplevelsen udendørs vil derfor være ligeså smuk som lørdag - trods det betydeligt køligere vejr.

Læs også Varm jord giver tidlige anemoner

Natten til mandag får vi udbredt nattefrost, og mandag morgen vil de fleste danskere stå op til is på bilruderne og rim i græsset, med temperaturer der falder ned til fire graders frost.

Mandag eftermiddag når temperaturen igen ikke over fem til otte graders varme, men solen vil fortsat indtage en dominerende plads på himlen.

Femdøgnsskema fra TV 2 VEJRET den 28. marts 2019. Foto: TV 2 Vejret

Med andre ord får vi fortsat smukt forårsvejr - men med betydeligt køligere vejr fra søndag.