Kold nat venter forude - risiko for glatte veje

Efter vi den forgangne nat fik efterårets første frost, venter der endnu en kold nat og morgen med udbredt frost i store dele af landet.

Mandag morgen skal man tage sig ekstra god tid.

Ud over is, der skal skrabes af bilruderne, er der også risiko for glatte veje.

Læs også Regioner foreslår erstatning til naboer til grusgrave: Det glæder Uffe og Karin

Udbredt nattefrost

Med klart vejr, rolige vindforhold og oprindelig polarluft over Danmark vil temperaturerne allerede fra søndag aften lokalt falde til under frysepunktet.

I løbet af natten fortsætter temperaturen med at falde, så det i Midtjylland og på Midtsjælland kan blive koldere end den forgangne nat, hvor temperaturen nåede ned på -2,7 grader i Karup.

Prognose: Temperaturer mandag morgen klokken 6. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

De fleste steder i den indre del af Jylland, på Midtfyn og på Midtsjælland vil temperaturen nå lige ned under frysepunktet, og lokalt kan det ikke udelukkes, at termometeret tidligt mandag morgen viser helt ned til fire graders frost.

Læs også Søndag var store badedag: 12-årige Vitus nåede sit mål og svømmede 10 km

Risiko for glatte veje

Det kolde og klare vejr giver i store dele af landet risiko for rimglatte veje, og selv om biltermometeret viser plusgrader, skal man ikke lade sig snyde.

Vejbanetemperaturerne kan sagtens være to til tre grader lavere end luftens temperatur.

Dermed er der fra søndag aften og frem til mandag morgen mange steder i landet risiko for glatte veje og fortove.

Et af de gode råd i trafikken er som altid at køre efter forholdene, og da der er risiko for glatte veje, er rådet at holde god afstand og sænke hastigheden.

Læs også Million-besparelser i Randers: Halvdelen kan ramme de ældre

Kan blive koldeste nat så tidligt på efteråret i 33 år

Selv om det langtfra er usædvanligt med nattefrost i starten af oktober, går der flere år mellem, at vi på denne tid af året oplever, at frosten er så udbredt og så hård, som der er udsigt til i nat og mandag morgen.

Skulle temperaturen et sted i landet nå under -4,3 grader, vil det være den laveste temperatur målt i Danmark så tidligt på efteråret siden 1986.

Hvis der kommer nattefrost i København, vil det være endnu mere usædvanligt. På denne tid af året har temperaturen i hovedstaden senest været under frysepunktet i 1918.